Libye : Nouveau cessez-le-feu à Tripoli

Le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), reconnu par la communauté internationale, a annoncé hier la signature d'un nouvel accord de cessez-le-feu entre milices rivales dans la banlieue sud de la capitale Tripoli.

Cet accord, qui avait déjà été précédé d'un arrêt des combats mardi, a été signé par des représentants des villes de Tripoli et de Tarhouna (ouest), dont sont issues les principales milices impliquées dans les combats, a annoncé le ministère de l'Intérieur du GNA dans un communiqué. Le texte, ratifié hier par le ministre de l'Intérieur, Abdessalem Achour, stipule notamment le respect de l'accord signé sous l'égide de l'ONU début septembre et qui n'avait tenu que quelques jours.

Il prévoit également la formation d'une force régulière mixte composée, notamment de policiers de Tripoli et Tarhouna pour sécuriser les divers quartiers de la banlieue sud de la capitale, théâtre de combats meurtriers depuis un mois. Dans un communiqué, le GNA a salué «le retour au calme» dans ces secteurs touchés par les combats, qui ont fait au moins 117 morts, plus de 400 blessés et plus de 25.000 déplacés, selon un nouveau bilan officiel. Les combats ont opposé des groupes armés venus des villes de Tarhouna et Misrata (ouest) à des milices tripolitaines opérant en théorie sous l'autorité du GNA, sur fond de lutte d'influence pour contrôler la capitale, ses institutions et les richesses de ce pays plongé dans le chaos depuis des années.

En effet, les combats meurtriers qui ont fait rage au sud de Tripoli depuis près d'un mois, ont brusquement cessé mardi, ouvrant la voie à un retour des déplacés et à l'ouverture du seul aéroport opérationnel dans la capitale libyenne. Le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir commencé à déblayer les routes fermées par les milices qui y ont érigé des conteneurs ou des monticules de terre pour bloquer l'avancée de leurs rivaux ou se protéger des tirs, sans toutefois annoncer clairement l'arrêt des combats. Le ministère a appelé les habitants des quartiers touchés par les combats, à être vigilants à leur retour chez eux et à signaler tout corps suspect. Dans un communiqué, l'Office de l'aviation civile a annoncé en début de soirée la réouverture à partir d’hier de l'aéroport de Mitiga, le seul opérationnel situé à l'est de la capitale. Les vols ont été suspendus à plusieurs reprises dans cet aéroport depuis le début des combats le 27 août.



Ghassan Salamé : « libérer le gouvernement de l’emprise des groupes armés. »



Intervenant par visioconférence en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la mission de l'ONU en Libye (Manul) Ghassan Salamé a estimé lundi soir «nécessaire de libérer le gouvernement de l'emprise des groupes armés». Il a en outre réclamé des sanctions contre ceux qui «violent le droit international humanitaire». «Nous réunissons des preuves et nous préparons des listes pour les présenter au Conseil de sécurité de l'ONU», a-t-il dit, selon la Manul.



Macron appelle à la fin des divisions internationales



Le président français, Emmanuel Macron, a appelé mardi la communauté internationale à mettre fin à ses divisions sur la Libye si elle veut aboutir à une sortie de crise dans ce pays, un message destiné notamment à l'Italie. «Nous ne donnerons pas aux Libyens les moyens d'en sortir si nous continuons de nous diviser, si la Libye devient le terrain, comme elle l'est encore trop souvent, de confrontation des influences étrangères», a-t-il lancé à la tribune des Nations unies à New York.

L'Italie, qui a des liens historiques avec la Libye, reproche à la France de vouloir faire cavalier seul dans le dossier libyen en poussant pour l'organisation d'élections en décembre. Le Etats-Unis ont également fait part de leurs réserves sur ce calendrier. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, patron de l'extrême droite et homme fort du gouvernement à Rome, a accusé la France de «mettre en péril toute l'Afrique du Nord et par conséquent l'Europe» pour des «motifs économiques nationaux» en Libye. «A Paris, les Libyens ont pris l'engagement d'organiser rapidement des élections qui permettront de réunifier les institutions de l'Etat», a relevé Emmanuel Macron sans citer la date du 10 décembre retenue lors d'une réunion des principaux responsables libyens en mai à l'Elysée. «Il faut que ces engagements soient tenus sous l'égide des Nations unies avec une coopération étroite de l'Union africaine», a insisté le président français. «Le statu quo actuel permet aux milices, aux trafiquants de gagner du terrain, déstabilisant toute la région», a-t-il poursuivi. La France a appelé lundi la communauté internationale à exercer une pression maximale, avec sanctions à la clé, sur ceux qui sèment la violence en Libye, tout particulièrement les milices à Tripoli.



Cent seize migrants clandestins secourus



Les autorités libyennes ont annoncé, mardi, avoir sauvé 116 migrants clandestins au large de la ville portuaire de Zouara (120 km à l'ouest de Tripoli). Selon le porte-parole de la marine libyenne, le colonel Ayoub Kassem, cette opération de secours a été menée par un navire relevant de la compagnie de pétrole en collaboration avec les gardes-côtes libyens. Ces migrants, qui étaient à bord d’une embarcation pneumatique, sont originaires du Bangladesh et d’autres pays africains et arabes, précise le colonel Ayoub Kassem. Lundi, les gardes-côtes libyens avaient secouru lors de trois opérations distinctes, 190 migrants clandestins parmi lesquels se trouvent 9 Libyens. Selon l'ONU, plus de 5.000 personnes ont trouvé la mort l'an dernier en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe, pour la plupart depuis la Libye. De son côté, l’organisation humanitaire Médecins sans frontières (MSF) a relevé que depuis le début de l’année, les garde-côtes libyens soutenus par les Etats européens, ont déjà intercepté en mer et renvoyé en Libye plus de 12.000 personnes.