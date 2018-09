Normalisation et certification : Mesurer la qualité du produit

L’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) en partenariat avec l’association professionnelle agricole des agrumiculteurs de la wilaya d’Alger (APAAWA), ont organisé hier, au siège d’ALGEX, une journée d’information sur le thème «Agrumiculture : normalisation et certification des produits». S’exprimant à cette occasion, le président de l’association professionnelle agricole des agrumiculteurs de la wilaya d’Alger, Ali Salem, a souligné que la tenue de cette journée a pour objectif, entre autres, de doter les produits destinés à l’exportation de certification reconnue à l’international, ce qui facilitera le placement du produit algérien sur les marchés étrangers, s’assurer que les produits consommés localement ou exportés sont conformes aux exigences et aux normes, mettre en place des mesures incitatives à destination des agrumiculteurs concernant la certification et la normalisation ainsi que susciter une culture de la qualité dans la filière des agrumes, et enfin répondre aux défis liés à la qualité des produits agricoles algériens. De son côté, Boubtina Hocine secrétaire général d’ALGEX, a insisté sur la nécessité aux producteurs algériens, notamment les agriculteurs, à accorder davantage d’importance à la certification pour placer leurs produits sur les marchés étrangers. Il dira dans ce sens qu’«à travers ce séminaire technique on va sensibiliser les agriculteurs et exportateurs pour qu’ils puissent aller vers la certification». Devant un parterre d’agriculteurs et experts, le SG d’algex a mis l’accent sur la stratégie nationale de l’exportation indiquant que «celle-ci qui est en cours d’élaboration en partenariat avec le centre de commerce international de Genève, elle sera présentée au gouvernement d’ici la fin de l’année». Ce projet, a-t-il ajouté, «va prendre en charge toutes les questions relatives aux exportations et en particulier proposer des solutions très concrètes. Une fois ce document validé par le gouvernement, il y aura en parallèle un suivi des actions à mettre en œuvre».

Pour sa part, Abdelouahab Toubal, chef du département de la certification auprès d’Algerac a insisté sur la nécessité de mettre en place un cahier des charges qui détermine le processus de certification : «ALGERAC ne peut pas délivrer un certificat sans l’existence d’un cahier de charges», a-t-il dit, avant d’ajouter que «pour démontrer la compétence d’un producteur et la qualité de son produit, il faut une accréditation». Il y a lieu de noter que cette journée était une opportunité idoine pour relancer un débat riche sur cette question d’actualité, en présence des institutions concernées, notamment l’Institut algérien de normalisation (IANOR) et le centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (Caque) l’organisme algérien d’accréditation ALGERAC, l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAV), l’Institut national de la protection des végétaux (INPV) et le centre national de contrôle et certification des semences et des plants (CNCC).

Makhlouf Aït Ziane