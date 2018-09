Abderrahmane Raouya, ministre des Finances : « La Blockchain, une opportunité»

Même si elle n’en est qu’à ses débuts en Algérie, «la technologie Blockchain propose une architecture inédite qui permettra de déployer une base de données en mode décentralisé. Elle participera au développement du e-commerce et offrira de nouvelles opportunités qui feront gagner l’économie en efficacité», a déclaré, hier à Alger, le ministre des Finances, dans une communication lue en son nom, à l’ouverture du 4e Conseil scientifique de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse.

S’adressant aux autorités de régulation, Abderrahmane Raouya leur rappelle que l’un des principaux défis consiste à «identifier les approches d’accompagnement efficace et mettre le potentiel de cette technologie au service du développement du marché financier», s’ajoutera un travail collectif «sur un cadre de régulation fiable et souple, pour limiter les risques potentiels et permettre aux acteurs financiers innovants de se développer dans des conditions de sécurité optimales». Enchaînant, le ministre invite la Cosob à accompagner ce processus «en élevant, au niveau des normes les plus évoluées, la réglementation du marché financier».

Dans son message, le ministre relève que les nouvelles technologies appliquées à la finance induisent de profondes mutations dans le fonctionnement du système financier, précisant que «l’Algérie n’est pas en reste». Et rappelle que les institutions du système financier sont engagées «résolument dans un processus de modernisation, et entamées la digitalisation des processus des opérations financières et la dématérialisation des titres financiers». La refonte des systèmes de l’information des banques et des institutions du marché financier, elle, «est en cours d’achèvement». Dans ce contexte, il indique que le rôle qui appartient aux régulateurs d’assurer est primordial. Des mutations bien résumées, permettent de hisser les systèmes et plateformes du marché aux meilleurs standards de protection de la clientèle, sécurité de paiement, sécurité informatique et stabilité financière. Notant qu’une évolution de la régulation a permis aux nouveaux acteurs, non bancaires, de proposer au moindre coût des solutions bancaires de base, M. Raouya dira que l’émergence de ces solutions en Algérie «est de nature à contribution à l’inclusion financière qui reste un objectif à atteindre».



Réformes structurelles incontournables



De son côté, Abdelhakim Berrah, président de la Cosob, a précisé que l’objectif de la rencontre est de vulgariser la transformation digitale, précisant que les cinq capitalisations boursières les plus fortes en 2018 sont dans le digital. Chiffres à l’appui, il cite, entre autres le cas de Apple (1 trillion USD) et Amazone (894 milliards USD), soit, respectivement, le PIB de l’Indonésie et de la Turquie. Après avoir indiqué que la transformation digitale est un concept qui s’immisce profondément dans le modèle économique, M. Berrah précise, sentencieux, que «les entreprises qui n’anticipent pas le changement, disparaissent», et d’ajouter : «Sans la maîtrise des technologiques sous-jacentes, cette technologie serait un risque et non une opportunité».

S’agissant de la Blockchain, le conférencier précise qu’elle est fondée sur le triptyque : traçabilité, indestructibilité et inaltérabilité. Quant à Ali Boukrami, président du Conseil scientifique de la Cosob, il a relevé de prime abord l’importance de la compétence collective, laquelle, soutient-il, fait défaut en Algérie. Avec la numérisation de l’économie, l’ancien DG de l’Institut des études douanières et fiscales soutient que des réformes structurelles s’imposent.

Analysant la situation économique du pays, Pr. Boukrami a relevé ce qu’il appelle une «déconnexion» du taux d’investissement par rapport au taux de croissance.

Fouad Irnatene