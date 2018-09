Protection de l’enfance : Sensibilisation sur le phénomène des enlèvements

Les participants à une journée de sensibilisation, organisée mardi à Tiaret, ont insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts de lutte contre l’enlèvement des enfants. Le président de l’association caritative "Er-Rouhamae" de Tiaret, initiatrice de cette rencontre, Ahmed Djellab, a souligné que le phénomène d’enlèvement des enfants est très grave, nécessitant l’intensification des efforts de tous pour leur protection et son éradication.

Il a indiqué que cette rencontre vise à déterminer les causes et effets de ce phénomène et ses répercussions sur les enfants et la société, en plus de rechercher une méthode efficace pour protéger et d'échanger les points de vue entre différentes instances et institutions, tout en rappelant le cas de disparition de l’enfant Ikram âgée de 10 ans depuis 3 mois à Tiaret.

Pour sa part, le chef de la brigade des mineurs relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Tiaret, le sergent-chef Mohamed Benyahia, a fait part des activités de ce corps en matière de lutte contre ce phénomène, comportant, entre autres, des campagnes de sensibilisation et des efforts de sécurisation de l’environnement autour des écoles, tout en insistant sur l’importance de dénoncer ces crimes.

De son côté, l’imam enseignant de la mosquée "Selmane El Farissi" de Tiaret, Khaled Aounallah, a mis notamment l'accent sur le rôle de la famille, de l’école, de la mosquée et autres instances de la société pour renforcer la lutte contre ce phénomène et autres fléaux conduisant souvent aux crimes.

Il est nécessaire de créer un lien fort entre la société civile, les médias, les forces de police, la justice et les autres institutions concernées pour une meilleure sensibilisation face au phénomène de disparition et d’enlèvement d’enfants, ont soutenu les participants à cette rencontre. Ils ont également appelé au renforcement des mécanismes de protection et de prévention de l’enfant contre ces crimes, tout en insistant sur les textes de loi portant sur la protection des enfants contre ce fléau social, et en mettant en avant la nécessité d’amender ces textes pour renforcer le plan national de protection de l’enfance et de lutte contre l’enlèvement et la disparition.

L’accent a été mis aussi sur la consolidation des mécanismes d’échanges et d’information entre la police et les médias, tout en estimant nécessaire de vulgariser et de diffuser, à une large échelle, l’information auprès du public pour combattre ces actes d’agressions et toutes formes de violence ayant un lien avec le commerce d’organes d’enfants, la mendicité et autres fléaux.

Cette rencontre a vu la présence de membres d’associations caritatives, de psychologues, d'hommes du culte, de représentants de la gendarmerie nationale, d'enfants et de parents, ainsi que des membres de la famille de la fille portée disparue Khenna Ikram, dont le père suspecte un acte d’enlèvement.