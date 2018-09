Littoral : Quand la législation peine à sauver l’espace

Le littoral, ce n’est pas seulement de belles plages et des étendues de sable qui font le bonheur des estivants. L’espace marin, en effet, a une vocation autre que touristique puisqu’il renferme de nombreuses richesses qui contribuent au maintien, en bon état, de la biodiversité de ce biotope et ceux d’autres milieux, par ricochet. La côte fait rêver les vacanciers, certes, mais très peu de personnes se soucient, aujourd’hui, de sa protection contre la pollution, devenue une menace certaine, avec les rejets industriels déversés dans ces eaux ou encore l’incivisme et la négligence des vacanciers ; une plaie inévitable, constatée à la fin de chaque été.

C’est un fait, les campagnes de nettoyage des plages lancées par certaines associations, soutenues par des bénévoles, ainsi que les quantités d’ordures collectées, avant et après la saison estivale, ne peuvent que renseigner sur la catastrophe, frôlée par le milieu marin, sachant que ces « éboueurs » de la mer font état de pas moins de deux camions d’ordures d’extranet ramassées, à la fin de cette campagne, dédiée à la réhabilitation du littoral. Le littoral paie, chez nous, la folie humaine qui n’épargne pas cet espace, envahi par des déchets domestiques et industriels. Ce n’est pas étonnant qu’un spécialiste ait affirmé, il n’y a pas longtemps, que si l’on devait se référer aux analyses bactériologiques des eaux de plages, l’on interdirait carrément les baignades au niveau de toutes les plages de la wilaya d’Alger. D’un autre côté, l’association des pêcheurs ne cesse de dénoncer les conséquences de la pollution sur le poisson qui a fui carrément nos côtes.



Afin d’éviter la dégradation !



La protection de l’environnement en Algérie, dont l’espace marin, a certes, été parmi les soucis des pouvoirs publics qui ont adopté une batterie de mesures, sur le plan juridique et institutionnel, pour éviter la dégradation de celui-ci, mais ces mêmes mécanismes ne sont pas arrivés à redorer le blason de notre littoral longeant 1.622 km, exposé à toutes sortes de dangers, allant de la pêche illégale au déversement de rejets des complexes touristiques et des usines, construites aux alentours, en passant par les activités portuaires, et ce, malgré l’existence d’une loi relative à la protection et à la valorisation du littoral depuis 2002, suivie pourtant, d’une politique ambitieuse mise en place, qui a permis le lancement des aménagements côtiers à travers les wilayas littorales que compte le pays ainsi que la création des commissariats nationaux du littoral.

Une réelle prise en charge de l’espace marin s’avère désormais plus que nécessaire pour permettre à ce dernier de jouer un rôle majeur dans le développement de la biodiversité, à l’heure où un recul sans précédent des espèces faunistiques et floristiques est enregistré, à l’échelle planétaire.

Samia D.