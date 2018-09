Lutte contre l'envenimation scorpionique : création d’une unitéde production de sérums au sud

Une unité de production de sérums antivenimeux sera créée prochainement dans la wilaya d'Ouargla. Une fois entrée en service, cette unité devrait produire pas moins de 50.000 doses par an. Elle sera, ainsi, classée 2e après celle de l'Institut Pasteur de Dely Ibrahim (Alger). Chaque année, plus de 80.000 doses de sérum sont produites par l’Institut Pasteur. La création prochaine d’une nouvelle unité à Ouargla, dans le Sud du pays, vise notamment à optimiser la prise en charge des personnes victimes de morsures de scorpions. Il faut dire qu’entre 50 et 100 décès sont enregistrés chaque année à cause de l'envenimation de scorpions en Algérie où l'on comptabilise quelque 50.000 piqûres, ce qui en fait une "pathologie importante" au niveau des wilayas du Sud et des Haut-Plateaux. Néanmoins, sur le plan épidémiologique, la tendance est en baisse constante. En effet, si en 2017, quelque 45.132 cas de piqûres ont été enregistrés dans 39 wilayas, en 2000 ils étaient 47.461 cas, dont 107 décès ont été déplorés dans 27 wilayas, selon les données fournies par le ministère de la Santé. Aussi, comme l’heure est à la vigilance et à la prévention, la wilaya d’Ouargla compte abriter, vers la fin septembre, une rencontre regroupant des experts dans le domaine de la lutte contre l'envenimation de scorpions. Selon le communiqué du ministère, cette rencontre, première du genre, qui regroupera des universitaires, des chercheurs spécialisés dans le domaine de l'envenimation chorionique vise à mettre en place une stratégie nationale efficiente en vue de limiter les morsures de scorpions. En effet, pour faire face à ce problème, un important programme a été élaboré par le ministère de la Santé. Il s'appuie sur un dispositif de surveillance épidémiologique coordonné par le ministère et l'Institut national de santé publique (INSP) et repose sur les recommandations du comité expert de lutte contre l'envenimation de scorpions existant depuis 1987 et sur une cartographie du risque scorpionique et un guide référentiel de prise en charge. Il convient de noter que le programme de prévention consiste en des actions sectorielles de sensibilisation et formation continue. Il faut savoir que chaque année des séminaires sont organisés par le ministère de la Santé pour assurer une formation continue du personnel médical et paramédical. Ces séminaires, faut-il le rappeler, s'inscrivent dans le cadre global de la campagne de prévention et de lutte contre l'envenimation de scorpions reconduite annuellement avant la période à haut risque, notamment pour les wilayas du Sud. Le programme repose, également, sur des actions intersectorielles en matière de prévention, à travers l'intensification des actions d'information, d'éducation et de communication, avec l’élaboration de messages ciblés, l'introduction dans le cursus scolaire, tous paliers confondus, des risques dus aux scorpions, et l'implication des autres secteurs, à savoir les ministères de l'Intérieur, de l'Habitat, l'Agriculture, et l'Environnement. Selon le ministère de la Santé, le scorpionisme est un problème de développement qui nécessite une prise en charge multisectorielle, et la lutte contre l'envenimation de scorpions doit être axée sur l'hygiène du milieu et la sensibilisation de la population, surtout au niveau des zones à risques. En effet, des mesures préventives doivent être envisagées pour éviter les piqûres de scorpions et ce, à travers «l’éloignement des déchets ménagers des zones d’habitation», le ramassage des ordures, ainsi que l’amélioration de l’éclairage public.Les données du ministère de la Santé montrent qu'en dépit d'une hausse du nombre de morsures de scorpions et de la répartition géographique de cet animal, qui est passée de 27 wilayas en 2000 à 39 wilayas en 2017, le nombre de décès a reculé, grâce aux campagnes de sensibilisation, passant ainsi de 107 décès en 2000, à 58 décès en 2017, dont la majorité se situait dans la tranche d'âge 15-49 ans, soit les catégories actives de la société.

Kamélia Hadjib