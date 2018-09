Dans la lucarne : La fin d’une époque

Le football est une discipline très appréciée par les supporters du monde entier. C’est un peu le sport favori de la grande masse. Il faut dire qu’il est spectaculaire, mais aussi indécis. C'est-à-dire que le résultat final ne peut se décider facilement. Parfois, on peut attendre les ultimes instants pour en être fixé d’une manière assez nette. Ceci dit, ce football est devenu de nos jours très lucratif, puisque les joueurs sont très bien payés et gagent royalement leur vie, notamment pour les grandes « stars ». Aujourd’hui, l’image d’un football véhicule des choses qui peuvent faire fureur auprès des jeunes et autres. Les icônes du football mondial et européen sont si puissants qu’on s’arrache leurs maillots et tout ce qui va avec. Les deux grands noms de la Ligua espagnole, Messi et Cristiano, ont bercé la vie quotidienne des gens de ce pays des années durant. On ne jure que par eux. Car, ils donnent un plaisir incommensurable aux fans du monde. On y trouve effectivement des associations vouant leurs qualités et mérites à travers la planète concernant ces deux joueurs qui se concurrencent à distance. Indirectement, ils font rentrer un « argent fou » au championnat espagnol. D’ailleurs, les clubs espagnols sont devenus si riches que l’on est en train de remarquer que le niveau d’ensemble s’est équilibré d’une façon assez visible. Toutefois, il faut dire que depuis le départ, cette saison, de Cristiano Ronaldo à la « Juve», lui qui a choisi la Série A italienne, l’engouement pour la Ligua espagnole a sensiblement baissé, même si le Real Madrid n’a pas baissé d’un iota sur le plan de ses performances techniques. Certains affirment même que le Real de Lopetigui est plus puissant que celui de Zidane. Là, il faut admettre que les avis sont partagés. Toujours est-il, le changement de club pour Cristiano Ronaldo a été fatal aussi bien pour lui que pour Messi. Les deux ex-meilleurs joueurs du monde et d’Europe ont perdu assez nettement de leur superbe. Ils ne sont plus nominés, même si Cristiano l’a été à deux reprises, mais sans rien gagner en retour. Messi, par contre, n’est plus nominé. C’est un peu ahurissant pour l’argentin. Il a cédé la place à Salah qui a remporté le « prix Puskas » du meilleur but. Ces deux grandes figures du football mondial sont en train d’être « effacées » des tablettes des trophées aussi bien de la FIFA que de l’UEFA. Il aura suffit d’une mésentente avec Perez, le président du Real, pour une question de prolongement de salaires (de 22 à 30 millions d’euros), pour que tout change pour le portugais qui a empoché avec Messi cinq trophées chacun à l’échelle mondiale. En « étant mis sur la touche » d’une manière frappante, c’est Modric qui est en train de faire le vide autour de lui. Elu meilleur joueur du mondial, voilà qu’il remporte le trophée du meilleur joueur de la FIFA. A 33 ans, c’est la grande consécration pour le croate, vice-champion du monde. Ce milieu de terrain, qui a marqué aussi des buts, a réussi une année exceptionnelle. Un véritable millésime pour lui et tous les croates. Toujours est-il, on peut dire qu’une page est en train de se tourner, puisque les idoles qui avaient « trusté » les titres de meilleurs joueurs sont aujourd’hui sur le carreau pour ne pas dire sur la « rive gauche ». C’est quelque part le « crépuscule des dieux ». Messi, dont les performances avec le Barça sont en net recul, n’est plus convoqué en équipe nationale d’Argentine. Le « lutin » est même en en train de se faire oublier chez les albicelestes, puisque, parait-il, on joue mieux sans Messi qui avait une

« main mise » sur le jeu de cette équipe nationale. On constate aujourd’hui que les « stars » mondiales ont une fin, presque comme les papillons. On ne peut garder sa « brillance » durant toute l’éternité. Il y a une fin à tout. Messi et Cristiano commencent à bien saisir le message !



Hamid Gharbi