Ligue 2 (8e journée) : De belles rencontres en perspective

De belles affiches sont au programme de la huitième journée du championnat de Ligue Deux, prévue ce week-end. A commencer par la rencontre entre deux vieilles connaissances, à savoir l’ASO et la JSMB. Le leader, toujours invaincu, accueille la formation béjaouie, qui ne parvient pas à trouver son équilibre depuis l’entame de la saison. Une rencontre palpitante entre deux sérieux prétendants. Par ailleurs, le Widad de Tlemcen sera hôte du Rapid de Relizane pour le derby de l’Oranie. Le dauphin tentera de garder les trois points de cette partie qui s’annonce difficile pour les deux teams, afin de rester en contact avec l’équipe de Chlef. De son côté, le RCR, auteur d’un parcours en dents de scie jusque-là, se déplacera à Tlemcen avec la ferme intention de revenir avec un bon résultat lui permettant de rester en course. Contrairement aux deux premiers du classement, qui se produiront à domicile avec bien évidement l’avantage du public et du terrain, l’ES Mostaganem sera appelée à faire ses preuves hors de ses bases. L’Espérance se rendra à Annaba pour croiser le fer avec un autre promu. Une mission qui s’annonce délicate face aux joueurs du coach Mouassa, en quête de rachat après leur faux pas à domicile face à la JSMS. Les Tuniques rouges ont redressé la barre le week-end dernier en arrachant le point du nul à El Harrach, néanmoins, les supporteurs bônois ne seront satisfaits que si leur team remporte un franc succès contre l’ESM. A suivre aussi la rencontre US Biskra - MC Saida, qui ne manque pas d’intérêt non plus. Les deux adversaires, bien installés dans le haut du tableau, donneront certainement le meilleur d’eux-mêmes pour garder leurs positions. De son côté, le Mouloudia d’El Eulma, qui pointe au pied du podium, ira à Oran se mesurer avec la formation de l’ASMO, en quête de rachat après la série de faux pas réalisés ses dernières journées. Dans le bas du tableau, le derby de la capitale entre le RCK, premier relégable, et l’USMH, lanterne rouge, s’annonce particulièrement électrique. La défaite mettrait certainement le vaincu dans une situation catastrophique, qui pourrait bel et bien s’avérer irréversible. Pour sa part, l’USM Blida, premier relégable, reçoit le nouveau promu, NC Magra, auteur d’un parcours honorable jusque-là. Les joueurs de la ville des roses vont certainement tout faire pour exploiter cette confrontation, face à un adversaire qui poursuit son apprentissage en Ligue Professionnelle, et arracher les trois points leur permettant de sortir de la mauvaise passe qu’ils traversent.

R. M.

Programme des rencontres :

RCK – USMH

ABS – JSMS

USB – MCS

ASO – JSMB

USMB – NCM

USMAn – ESM

WAT – RCR

ASMO – MCEE