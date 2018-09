MCA : Rolland Courbis prochainement à Alger

L'entraîneur français Rolland Courbis, courtisé par le MC Alger pour succéder à son compatriote Bernard Casoni, est attendu dans les jours à venir à Alger pour "continuer les négociations" entamées à Paris, rapporte mardi France Football. Le technicien marseillais a confirmé sur son compte twitter sa venue prochaine à Alger. "Rien n'est encore fait mais je vais rencontrer avec plaisir les dirigeants du MC Alger", a écrit l'ancien coach de l'USM Alger. Des dirigeants du MC Alger avaient rencontré à Paris le technicien français Roland Courbis dans la perspective de prendre la tête du staff technique du club algérois qui se trouve actuellement en difficulté, selon la même source. Le technicien français, après son passage à l'USM Alger (2012-2013), a laissé de bonnes impressions dans le milieu footballistique algérien. Il avait conduit les Usmistes à un doublé (Coupe d'Algérie et ligue des champions arabe).

Le doyen des clubs algériens est sans entraîneur en chef depuis le limogeage de Bernard Casoni, juste après l'élimination du MCA en phase de poules de Ligue des champions d'Afrique. La barre technique est dirigée provisoirement par l'ancien international et enfant du club Rafik Saifi. 9e au classement du championnat de Ligue 1 Mobilis, le MC Alger reste sur deux lourdes défaites contre respectivement la JS Kabylie (5-0) et le MC Oran (4-3). Outre Courbis, la direction du club de la capitale est également en pourparlers avec l'entraîneur Kheireddine Madoui, qui vient de démissionner d'Al Ismaily, et Azzedine Ait Djoudi, qui est sans club.