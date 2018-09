Ligue 1 (8e journée) : ESS-JSK, l’affiche du jour

Le stade du 8-mai 1945 sera aujourd’hui le théâtre d’une grande confrontation entre l’ESS et la JSK. Le leader actuel, la JSK, en attendant la mise à jour du calendrier, sera en péril devant une formation sétifienne auréolée par sa qualification à la demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique contre le représentant égyptien, Al Ahly.

Il faut dire que lors des dernières sorties, les locaux ont eu du mal à s’imposer. D’ailleurs, ils ont été accrochés à deux reprises contre le PAC et le DRBT. Les canaris, pour leur part, ne jurent que par le succès. Vont-ils atteindre leur objectif ? Aux sétifiens de nous donner la réponse. A Médéa, la formation locale, qui compte un match en moins contre l’ESS, recevra une équipe du DRBT qui est en nette progression. On assistera certainement à un match plein où l’avantage pour les locaux ne sera pas superficiel. Toutefois, le DRBT est en confiance. Attention à la surprise !

Au stade du 1er-Novembre de Batna, l’ASAM, sévèrement battue par l’USMA (3 à 0), sera opposée à une équipe de l’USMA qui veut oublier très vite son élimination en coupe de la CAF devant Al Masry.

Il est clair que les nahdistes, qui ont été accrochés dans leur «jardin» du 20-Août par une équipe de l’USMBA qui alterne le bon et le moins bon, feront tout pour se reprendre. De plus, les sang et or ont ramené déjà deux victoires hors de leurs bases. Toutefois, il faudra s’attendre à une très forte réplique de la part des locaux. Que le fair-play soit au rendez-vous !

Programme d’Aujourd’hui :



Au stade du 08-mai 45 -(17h45) : ESS-JSK

Demain 28 septembre

Au stade Imam-Lyès (16h) : O.Médéa-DRBT

Au stade du 1er-Novembre de Batna (16h) : ASAM-NAHD

Samedi 29 septembre

A Belouizdad (16h) : CRB-MCO

A Béjaïa (17h45) : MOB-JSS

A Bel Abbès (17h45) : USMBA-CABBA

Jeudi 04 octobre

Au stade du 5-Juillet (19h) : MCA-CSC