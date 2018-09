M. Messahel prend part au sommet Nelson-Mandela à New York : Construire une Afrique solidaire et prospère

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a pris part, lundi, sur invitation du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, à une réunion de haut niveau sur la situation en Libye. Organisée en marge de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU, cette réunion a regroupé les ministres des Affaires étrangères et des représentants des pays voisins de la Libye, à savoir l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte et le Niger, des membres permanents du Conseil de sécurité, de l’Union africaine et des Nations unies. Mme Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité et Ahmed Abou El-Gheit, secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes ont également pris part à cette réunion. Le président du Conseil présidentiel de Libye, Faiez Serraj, et le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Ghassane Salame, se sont adressés à la réunion à travers une vidéo-conférence. La réunion se tient dans un contexte marqué par des «affrontements violents» à Tripoli qui constituent une «dérive grave» et éloignent la perspective d’une solution politique de la crise libyenne. Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré à cette occasion l’appel lancé par l’Algérie à tous les acteurs libyens en vue de «cesser les hostilités et tout acte de nature à entraver l’aboutissement des efforts visant à parvenir à une solution politique, dans le cadre du processus onusien, loin de toute ingérence étrangère, et basée sur le dialogue et la réconciliation nationale». Il a ajouté que seule cette approche est de nature à accélérer le règlement de la crise libyenne et préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye et l’unité de son peuple. M. Messahel a, une fois de plus, insisté sur la nécessité d’un Agenda uni pour la Libye et l’impératif de faire cesser les ingérences étrangères qui continuent de constituer le «véritable obstacle» à la dynamisation du processus de paix en Libye. M. Messahel séjourne à New York dans le cadre de sa participation aux travaux de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à laquelle il conduit la délégation algérienne.



Réunion de haut niveau sur la lutte contre la drogue



M. Messahel a pris part également lundi à New York à une réunion de haut niveau organisée par les Etats-Unis d’Amérique sur la lutte contre la drogue, à l'invitation du département d’Etat américain. Cette réunion, à laquelle a pris part le président américain Donald Trump, a lancé un «appel global pour l’action contre la drogue» à travers la prise en charge de nombreux aspects y afférents, notamment, la demande et la production de la drogue, les actions de sensibilisation ainsi que la coopération juridique et judiciaire.



Sommet Nelson-Mandela



M. Abdelkader Messahel a pris part, hier à New York, au sommet Nelson-Mandela, organisé par l’Afrique du Sud, en marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’Afrique du Sud, qui célèbre cette année le centenaire des icônes sud-africaines Nelson Mandela et Mama Albertina Sisulu, a organisé ce sommet en hommage au Président Nelson Mandela pour sa contribution inestimable à la paix dans son propre pays et au niveau international.

M. Messahel a, d’emblée, rappelé la description qui a été donnée à cette icône par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a souligné que «Nelson Mandela se confond avec l’Histoire de l’Afrique du Sud dont il incarne la longue lutte pour la liberté et la dignité, son combat contre le système de l’apartheid et pour réhabiliter l’être humain dans toute sa dignité, a été ressenti par le peuple algérien comme son propre combat».

Le ministre des Affaires étrangères a également rappelé que lors de la 29e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qu’avait présidée le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, le régime de l'apartheid a été suspendu et l’ANC s’est vu attribuer la qualité d’observateur auprès de l’ONU, dans ce qui est devenu le «Bouteflika Ruling». Tout en mettant en exergue les relations traditionnelles de solidarité et de fraternité qui ont toujours uni l’Algérie et l’Afrique du Sud ainsi qu’entre l’Algérie et Nelson Mandela, M. Messahel a rappelé que ce grand homme d’Etat sud-africain avait déclaré que «l’Armée de libération nationale et le peuple algérien ont inspiré son combat pour la liberté» et que «l’Algérie, qui avait fait de lui un Homme, est sa seconde patrie».

Abordant la contribution de Nelson Mandela sur le plan international, M. Messahel a souligné que «la meilleure façon de célébrer le centenaire de l’icône sud-africaine est de poursuivre son action pour la construction d’une Afrique solidaire et prospère». «Notre souhait est de voir les enfants de l’Afrique poursuivre, avec la même détermination, son combat pour promouvoir la paix sur le continent, en particulier en mettant fin au dernier vestige du colonialisme sur son sol», a ajouté le ministre, rappelant «le combat politique de Nelson Mandela pour que les peuples colonisés ou soumis à d’autres formes de dominations étrangères puissent accéder à leur droit à l’autodétermination».

Dans le même sillage, M. Messahel a également rappelé l’initiative algérienne qui a fait du 16 mai de chaque année la Journée internationale du vivre ensemble en paix, s’inscrivant ainsi dans le même cadre de promotion de la paix, de la tolérance et de la réconciliation. Plusieurs chefs de délégations ayant pris la parole à cette occasion n’ont pas manqué de rappeler ce combat pour la liberté que Nelson Mandela a mené tout au long de sa vie.



-------------------------//////////////////////////

M. Messahel s’entretient avec son homologue sierra-léonais…



M. Messahel et son homologue sierra-léonais, Alie Kabba ont réitéré leur engagement à poursuivre leurs efforts pour renforcer davantage la coopération économique et la concertation politique bilatérale. Les deux ministres ont convenu, à cet égard, de redynamiser prochainement le mécanisme de la Commission mixte en vue de donner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays. Le chef de la diplomatie algérienne et son homologue sierra-léonais se sont félicités, à l’occasion, de la qualité des relations entre les deux pays. L’entretien entre les deux ministres a permis également d’aborder les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont ainsi abordé les questions liées à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration illégale. Les deux ministres sont convenus, par ailleurs, de poursuivre la concertation sur la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, ajoute la même source. L’Algérie est, en effet, membre du Comité des dix chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la Sierra Leone assure la coordination.



… le MAE suisse …

Il s’est également entretenu avec son homologue suisse, Ignazio Cassis, avec lequel il a abordé les relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de leur développement. Les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations entre les deux pays ainsi que de la dynamique qu’elles connaissent, notamment sur le plan de la concertation politique, a précisé la même source. MM. Messahel et Cassis ont réitéré l’engagement des deux pays à poursuivre leurs efforts en vue de développer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Les questions régionales et internationales d’intérêt commun ont également été à l’ordre du jour des discussions, ainsi que les questions liées à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration.



…et le MAE luxembourgeois

L’entretien avec M. Jean Asselborn a permis d’aborder les relations bilatérales et les perspectives de leur développement, les deux parties ont marqué, à cette occasion, l’intérêt qu’elles portent au «renforcement de la concertation politique et au développement des échanges économiques bilatéraux».

Les deux chefs de diplomatie ont également évoqué, lors de cet entretien, les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Il s’agit de «la situation dans la région, notamment le Mali, le Sahel et la Libye, les questions liées à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que la migration».