Le Président Bouteflika présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres : Poursuite de la politique sociale de l’Etat

Le Président Abdelaziz Bouteflika présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres, au terme de laquelle d’importantes décisions seront prises. Des décisions en rapport notamment avec la consolidation de la politique sociale de l’Etat et la dynamisation de la vie économique du pays.

Selon des sources concordantes, les principaux points inscrits à l’ordre du jour ont trait à l’examen et à l’adoption du projet de loi de finances 2019 ainsi que le projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2016. D’autres points aussi importants les uns que les autres seront également abordés au cours de cette réunion au sommet de l’Etat. Ils se rapportent, indiquent nos sources, à un ensemble de mesures qui devront être entérinées dans le sens de mieux préserver le pays des aléas des catastrophes naturelles, à l’exemple des inondations ayant affecté récemment certaines wilayas, la consolidation du secteur de la santé publique, l’accélération de la mise en œuvre des programmes de logements et la promotion de l’investissement productif, en favorisant l’option du partenariat public-privé.

A cela s’ajouterait, affirme-t-on, l’examen d’autres dossiers, comme celui lié au renforcement de l’ancrage de l’Etat de droit, en sus du durcissement des mesures de lutte contre différents fléaux sociaux, notamment le trafic de drogue et la corruption. Pour ce qui est du projet de loi de finances 2019, il est attendu de voir le chef de l’Etat se pencher sur plusieurs points contenus dans le texte, y compris dans son chapitre évoquant l’augmentation du budget de fonctionnement des départements ministériels. A ce sujet, l’on rapporte, en effet, que le Président de la République devrait intervenir pour équilibrer les budgets sectoriels, à l’exemple de celui de l’Education nationale ou encore de la Santé. Le volet social prévu dans ce même projet de loi sera réaffirmé, voire mieux consolidé par une série d’instructions du chef de l’Etat.

Celles-ci devront s’articuler, d’une part, sur la préservation du pouvoir d’achat du citoyen et l’amélioration de son cadre de vie. Elles traiteront, d’autre part, de l’accélération du rythme de réalisation des différents chantiers de logements, à même d’assurer la réception dans les délais des programmes initiés suivant différentes formules. En outre, le domaine de l’emploi sera lui aussi au centre d’importantes décisions conformes à la dynamique d’investissements hors hydrocarbures engagée dans plusieurs wilayas, plus particulièrement dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture. L’objectif gagé est celui d’assurer la pérennité du développement local à travers des projets créateurs d’emplois et de richesse, mais aussi en redoublant d’effort en termes de lutte contre les déséquilibres régionaux.

Pour revenir au projet de loi de finances 2019, rappelons que ce texte ne connaît pas de changements majeurs sur le plan fiscal. En effet, hormis la taxation des budgets des entreprises dédiés à la promotion, s’ils dépassent le seuil de 2,5% du chiffre d’affaires, aucune nouvelle taxe ni révision de celles existantes ne sont prévues.

Rappelons également que le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, avait indiqué au début du mois de septembre que le projet de loi de finances 2019 ne comporte pas des mesures d'augmentation des taxes et impôts, assurant que la politique sociale et le soutien aux catégories défavorisées se poursuivront. Quant au projet de règlement budgétaire 2016, celui-ci fait ressortir les conditions d'exécution du budget général de l'Etat de l'année 2016 ainsi que l'état d'exécution effective des crédits sur la même année, et ce, par rapport à ce qu'avait prévu la loi de finances de la même année. La loi de finances 2016 avait, en effet, tablé sur des dépenses globales de 7.984,1 milliards DA (mds DA), composées de 4.807,3 mds de DA de dépenses de fonctionnement et de 3.176,8 mds de DA de dépenses d’équipement. Les recettes budgétaires, elles, étaient estimées à 4.953 mds DA en 2016. Le déficit du solde global du Trésor de 2016 avait été estimé à 2.452 mds DA.

Karim Aoudia