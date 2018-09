Energie : Succès spectaculaires

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a été enterrée un «peu trop rapidement», a affirmé hier l’expert Francis Perrin, soulignant que depuis la réunion d’Alger de 2016, elle a réussi à retrouver son unité. «Beaucoup d’observateurs ont enterré l’OPEP un peu trop rapidement.

Ils confondaient peut-être leurs désirs avec la réalité», a-t-il estimé, dans un entretien à l’APS, rappelant qu’elle existe depuis 1960 et, en 58 ans, a traversé beaucoup de crises. Pour ce directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), la période 2014-2016 a «incontestablement» été «très difficile», mais, a-t-il affirmé, depuis la réunion d’Alger en septembre 2016, «l’OPEP a réussi à retrouver son unité interne, à prendre des décisions sur la réduction de sa production et à s’associer à dix pays non-OPEP».

«Les succès ont été spectaculaires, suite à l’adoption de cette stratégie à la fin de 2016», a-t-il ajouté, indiquant que l’organisation fait face à quelques «défis clés». «L’OPEP fait face à quelques défis clés et ceux-ci viennent surtout des États-Unis : fortes pressions de l’administration Trump, rétablissement des sanctions contre l’Iran, ce qui suscite la colère de Téhéran et contribue à aggraver encore la relation déjà détestable entre l’Arabie saoudite et l’Iran, et forte augmentation de la production pétrolière américaine», a expliqué le chercheur, soutenant que l’organisation est «effectivement encore un acteur incontournable».

Cependant, admet-il, il faudra «beaucoup d’efforts» et «beaucoup d’unité» pour le rester dans le moyen et le long terme, notant que «rien n’est jamais acquis définitivement dans ce domaine». Revenant à la réunion d’Alger, dimanche dernier, du comité ministériel conjoint de surveillance OPEP/non-OPEP (JMMC), Francis Perrin a estimé que les pays réunis «ont fait leur travail». «Cela consistait, notamment à étudier l’évolution du marché pétrolier mondial, qui est actuellement bien équilibré. Il ne s’agissait pas de prendre des décisions, car cela ne relève pas de la compétence du JMMC», a-t-il expliqué. Pour lui, l’un des éléments les «plus importants» dans ce qui vient de se passer à Alger est lié aux déclarations du ministre saoudien de l’Énergie, qui a été «très prudent» et a jugé «improbable» une prochaine hausse de production. «Venant du plus important producteur de l’OPEP, du premier exportateur mondial de pétrole brut et d’un grand allié des États-Unis, ces propos ont et auront un impact haussier», a-t-il relevé.