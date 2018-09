Crédit R’fig : Financement de 67 projets à Bordj Bou-Arréridj

Un total de 67 projets agricoles d’une valeur financière de plus de 105 millions DA a été financé dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, dans le cadre du crédit R’fig, au titre de la saison agricole en cours, a-t-on appris hier auprès de la Direction des services agricoles (DSA). Ces crédits ont été attribués dans le cadre de la directive interministérielle no 108 relative à la création des nouvelles exploitations agricoles et d’un complexe agricole mixte, ainsi que l’élevage bovin, ovin, des poules pondeuses et la cuniculture, en plus de la production des aliments du bétail, ont précisé les services de cette direction. La même source a également indiqué que 254 projets ont été concrétisés, dans le cadre du crédit Ettahadi, pour un coût global dépassant les 300 millions de dinars dans les filières d’aviculture, apiculture, l’élevage bovin, les industries agroalimentaires, les abattoirs avicoles et les cultures irriguées, notamment. D’autre part, 131 agriculteurs ont bénéficié, au titre de la campagne agricole en cours, de sessions de formation dans divers domaines liés à la production animale et végétale, organisées aux Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) des wilayas de Sétif et de Tizi Ouzou, a souligné la même source. Ces opérations, selon les mêmes services, sont inscrites dans le cadre de la stratégie de développement de l’économie agricole et rurale, élaborée, visant à atteindre une sécurité alimentaire. La Surface agricole utile (SAU) dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj est estimée à 186.600 hectares, dont 6.806 hectares irrigués, a fait savoir la même source. Pas moins de 78.020 hectares parmi la superficie globale sont réservés aux céréales, 30.655 hectares à la plantation des oliviers et des arbres fruitiers, en plus de 1.636 hectares consacrés aux cultures maraîchères, ont signalé les responsables de la DSA.