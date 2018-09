Constantine : 1.300 décisions d’aide à l’habitat rural

Un total de 1368 aides financières destinées à l’habitat rural ont a été octroyées dans la wilaya de Constantine, depuis le début de l’année 2018, a-t-on appris hier auprès du directeur local de l’Habitat, Messaoud Fekhar. Ce responsable a indiqué à l’APS que la wilaya de Constantine a bénéficié, au titre de l’année 2018, d’un quota global de 2.500 aides d’une valeur totale 1,75 milliard de dinars, réparties sur l’ensemble des communes de la wilaya. La part du lion de ces aides de 700.000 dinars par bénéficiaire a été attribuée aux communes d’El-Khroub et d’Aïn Abid, avec respectivement 300 et 200 aides, a ajouté la même source, soulignant que cette aide financière est attribuée en deux phases, conformément à la réglementation relative à la promotion de l’habitat rural. Il a, à ce propos, expliqué que 60% du montant est attribué après l’obtention du permis de construire, tandis que 40% à l’engagement des travaux de gros-œuvre. M. Fekhar a également fait savoir que le bénéficiaire de l’aide pour la construction d’un logement rural peut également prétendre à un crédit bancaire, avec un taux d’intérêt de 1% bonifié par l’État, mettant en avant le programme de l’État visant à développer l’habitat rural et à améliorer la qualité de vie des populations riveraines.