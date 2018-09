Secteur minier : encourager l’investissement

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a appelé, hier à Batna, à l’encouragement de l’investissement dans le secteur minier, dont «l’exploitation demeure une activité mal connue».

Dans une déclaration à la presse, au terme de sa visite de deux jours dans cette wilaya, le ministre a indiqué que l’État œuvre, au travers d’une batterie de mesures, à répondre aux préoccupations des investisseurs et à les inciter à diversifier leurs activités.

Il a dans ce sens ajouté que «la loi de 2016 sur l’investissement assure l’accompagnement des industriels dans la concrétisation de leurs projets». Le ministre a relevé, à ce propos, que la wilaya de Batna ne compte pas que la mine d’Ichemoul de baryte utilisée par l’industrie du pétrole et du gaz, mais également une montagne de sel de «haute qualité inexploitée à ce jour» et environ 200 signes de présence de divers minéraux, dont le plomb et le zinc.

Lors de l’inspection de projets de son département en compagnie du wali, Abdelkhalek Sayouda, le ministre a exhorté les responsables concernés à encourager et à orienter l’investissement dans les régions montagneuses en fonction de leurs potentialités.

Il a également affirmé que la fabrication de composants de véhicules sera la prochaine phase de l’assemblage, pour parvenir à terme à la phase de fabrication.

M. Yousfi a salué le niveau des investissements engagés dans la wilaya de Batna qui se place, a-t-il souligné, «deuxième dans la région des Hauts Plateaux», grâce à l’exploitation des opportunités offertes, le soutien mis en place par l’État, les facilitations locales et les multiples ressources humaines et naturelles existantes. Le ministre, qui a présidé lundi après-midi le départ d’une cargaison de céramique exportée par l’usine Céram-Décor de Tazoult vers la Libye, a relevé que la wilaya de Batna est devenue «capitale des matériaux de construction et sera la capitale de la céramique», tout en constituant, avec Sétif, Constantine, M’sila et Bordj Bou-Arréridj, «un pôle d’excellence de la mécanique».

Le ministre a entamé sa visite dans la wilaya par l’inauguration de l’usine d’assemblage de véhicules de la marque Kia dans la commune de Djerma du groupe «Global Group» en présence de l’ambassadeur sud-coréen en Algérie, Lee Eun-Yong.

M. Yousfi a également inspecté plusieurs unités industrielles à Arris, Timgad et Tazoult, la mine de baryte de d’Ichemoul et l’usine des turbines de gaz en cours de réalisation à Aïn Yagout, en partenariat entre Sonelgaz et l’américain General Electrics, qui entrera en phase de production «au troisième trimestre 2019». Le ministre de l’Industrie et des Mines a présidé, lundi soir, au siège de la wilaya, une réunion à huis clos avec des investisseurs et industriels