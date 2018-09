M. Zaâlane s’entretient avec les ambassadeurs de Turquie et du Japon

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelkader Zaalane, a reçu les ambassadeurs de la Turquie et du Japon à Alger, respectivement, Mehmet Poroy et Kazuya Ogawa. Les responsables ont examiné les principaux domaines de coopération et de partenariat et les moyens de développer ce partenariat. Les audiences ont été une occasion pour poursuivre les efforts visant à réaliser les aspirations futures au mieux des intérêts communs, en sus de la valorisation des bonnes relations de coopération.