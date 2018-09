Rencontre sur la tuberculose : M. Hasbellaoui à New York

M . Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, participe à une réunion de haut niveau consacrée à la lutte contre la tuberculose, qui se tient aujourd’hui à New York en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est à signaler que la lutte contre la tuberculose compte parmi les principales priorités de l'ensemble des systèmes de santé dans le monde, l'Algérie est un des pays leaders en matière d'exécution des consignes de l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre cette maladie. Elle a réalisé, grâce à son programme national de lutte contre la tuberculose, de "remarquables progrès en matière de diagnostic et de traitement de plus de 90%".

L'Algérie a également procédé à la création des centres et services de lutte et traitement de la tuberculose ainsi que les maladies respiratoires dans l'ensemble du territoire national, a noté la même source, ajoutant qu'au cours de cette réunion de haut niveau, l'Algérie affirmera son engagement à soutenir la stratégie mondiale visant à l'éradication de cette maladie.