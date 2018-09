L’ambassadeur américain à Oran : Très fortes relations avec l’Algérie

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, John Desrocher, a affirmé, lundi dernier à Oran, que son pays entretient de très fortes relations avec l’Algérie, qui seront renforcés à l’avenir. Le diplomate américain a souligné, dans une déclaration à la presse de la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de la fondation du "Coin américain" dans la capitale de l’Ouest algérien, que les USA ont de fortes relations qui les lient à l’Algérie, ajoutant que ces relations seront renforcées entre les deux pays à l’avenir. Dans une allocution pour la circonstance à l’amphithéâtre de l’université de sciences et technologies d’Oran (USTO) Mohammed-Boudiaf, l’ambassadeur a exprimé sa satisfaction quant à l’intérêt des associations algériennes et des étudiants porté aux programmes d’échange culturel entre les deux pays. Il a insisté, à cette occasion, sur la valorisation des résultats dans ce domaine, surtout pour ce qui est des programmes culturels et de la dynamique d’enseignement de l’anglais. Pour sa part, Fatima Kazi Aouel, coordinatrice du "Coin américain" à Oran, un espace d’échange culturel algéro-américain et d’enseignement de la langue anglaise, a indiqué que cette grande dynamique reflète l’ouverture du jeune Algérien aux cultures et à l'apprentissage des langues. Elle a valorisé, à l'occasion, cet espace lancé en 2008 dans le cadre de la coopération entre l’université d’Oran 1 et l’ambassade des USA avec 50 adhérents et qui compte actuellement pas moins de 700 adhérents. Cette cérémonie a été marquée par des spectacles artistiques dénotant une maîtrise de l’anglais chez des enfants et des jeunes et un hommage rendu à l’Emir Abdelkader et Abraham Lincoln, deux personnages historiques marquant les relations historiques entre les deux pays, en plus de la célébration de la journée mondiale de la Paix.