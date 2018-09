Dans la lucarne : Que les pessimistes se taisent !

Le football algérien n’arrive toujours pas à trouver sa voie, celle que tout le monde le lui souhaite du fond du cœur. Aussi bien au niveau des clubs que de l’équipe nationale, rien n’est encore au diapason par rapport aux espérances d’un public qui ne jure que par l’EN. Il y a trop d’insuffisances qu’il faudra surmonter pour éviter que la chute soit plus brutale à l’avenir. Il est clair que nos clubs et la FAF œuvrent pour que notre football ait une meilleure représentativité sur le plan des compétitions africaines. Il est vrai que cette saison, on avait trois équipes qui tentaient de donner les meilleurs résultats au pays. Il y avait, en effet, le MCA, l’ESS et l’USMA. Finalement, il ne reste que l’ESS qui avait, faut-il le préciser, éliminé l’autre représentant algérien le MCA dans un match à vous couper le souffle. En fin du compte, ce sont les gars des hauts-plateaux qui ont réussi avec panache à poursuivre l’aventure africaine en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique. C’est vrai qu’ils auront face à eux l’ogre égyptien Al Ahly qui avait tout simplement corrigé la formation africaine de Guinée, Horoya Conakry, sur le net score de 4 à 0. Notre seul représentant en coupe de la CAF, l’USMAlger, n’a pu passer en quart de finale de cette compétition face Al Masry. Il s’est fait battre, au stade du 08-mai 45 par la plus petite des marges sur un but de Wadi, le palestinien. Il avait aussi marqué lors de la première manche au match aller. Les ambitions du club de soustara sont ainsi remises à une date ultérieure. C’est vrai qu’avec l’élimination consommée des rouge et noir, on a commencé à ergoter et pérorer sur le niveau du football algérien. Certains, sans qu’ils soient des clercs, sont en train de dire, comme dirait l’autre, «hada ma yella». Dire cela en étant affirmatif est un peu «aller vite en besogne» pour ne pas dire autre chose. Car, il ne fut pas regarder uniquement le «bout de son nez». On ne doit pas «tirer» à tout bout de champ pur rien dire. Au fond, il faudra capitaliser l’exploit de l’ESS, qui d’une équipe moribonde et au bord de l’élimination s’est hissée au diapason pour faire dire à son président Hammar : « je savais qu’on allai passer.» Il aura fallu le renfort par quelques joueurs et la désignation d’un nouvel entraîneur pour que tout change dans le bon sens du terme. Ce qui signifie qu’à la base, l’Algérie possède la pâte. Il suffit de trouver le «malaxeur» adéquat pour qu’elle donne la «bonne galette» qui sera appréciée par tous. C'est-à-dire, en conséquence à certains propos mal-placés, on continuera de défendre nos clubs. C’est vrai qu’ils sont «malades» de quelques «maux» qui se sont greffés dans notre football ces derniers temps, mais, il y a lieu d’être optimiste pour peu que tout le monde au niveau de nos clubs reprennent goût au travail et surtout à croire en ce qu’ils font. Il faut dire qu’aujourd’hui, nos responsables de clubs sont un peu «matraqués» par certains, qui ne cessent de rabâcher, chaque jour que dieu fait, que dans notre football, il n’y a rien. «Maquan walou» ! Qu’est ce qu’il y a alors ? Va-te-on fermer tous les clubs et on reste au chômage technique si l’on croit des analystes en mal de sensationnel ? Soyons francs et laissons nos présidents de clubs faire leur « job » pour redonner vie à des clubs où tout manque. Au lieu de sérier les vrais problèmes et surtout donner le primat au travail pour que tout reparte, surtout comme l’avait dit un journaliste égyptien lors du match aller entre Al Masry et l’USMA, en parlant de Meziane, que «l’Algérie walada». C'est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un pays stérile qui ne donne rien. C’est un pays qui n’a pas fini d’étonner. Que les pessimistes se taisent !

Hamid Gharbi