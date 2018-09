MCA : On se rabat sur Aït Djoudi

Revirement de situation. Le choix de Kaci-Saïd d’engager Rolland Courbis en lieu et place de Bernard Casoni n’a pas été validé par le board du Mouloudia. Comme il fallait s’y attendre, le conseil d’administration du MCA a trouvé exagérées les exigences du technicien français qui, outre un salaire de 30.000 DA par mois, a exigé un contrat sans objectif de trois ans et une indemnité de 300.000 euros en cas de limogeage.

D’autre part, Rolland Courbis a fait savoir dans ses pourparlers avec Kaci-Saïd, dimanche à Paris, qu’il faudra attendre trois ans pour voir les résultats sur le terrain. Une stratégie qui ne correspond pas dans l’immédiat à ce que recherchent les dirigeants du MCA qui font face en parallèle à l’impatience du public, connu pour son exigence et sa soif des titres.

Du coup, dans un revirement de situation à 180°, les dirigeants du MCA se sont rabattus sur la piste menant à Azedine Ait Djoudi. Seul technicien d’expérience actuellement libre, l’ancien coach du CRB et du MOB aurait été approché par le Mouloudia.

Certaines informations annoncent même qu’un accord entre les deux parties a été scellé. Comme avec Courbis, le board du Mouloudia devait se réunir dans l’après-midi d’hier pour valider ou non le choix d’Ait Djoudi.

Ce qui est sûr, c’est que le dossier du nouvel entraîneur, qui devait être expédié comme une lettre à la poste, est resté ouvert depuis près d’un mois maintenant.

