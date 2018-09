CRB, Sanction : 2 matchs à huis clos dont 1 avec sursis

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé deux matchs à huis clos dont un avec sursis au CR Belouizdad et une amende de 100.000 DA pour "jet de projectiles avec provocation de dégradation de matériel dans les tribunes du stade du 1er-novembre de Tizi Ouzou" à l'occasion de la rencontre JSK-CRB (2-0) comptant pour la 7e journée du championnat Mobilis de Ligue 1. Le club du CRB est tenu aussi de rembourser au gestionnaire du stade les frais des dégâts occasionnés à l’intérieur du stade, indique l'instance chargée de la compétition. Concernant le match CABBA - MOB (1-1), la commission a laissé le dossier ouvert et dans le même cadre le président du CABBA est invité à la séance du lundi 1er octobre 2018 à 11h00 pour audition.

D'autre part, le joueur Mokrani Mohamed Seddik (DRB Tadjenanet), exclu lors de la rencontre de son équipe face à la JS Saoura (1-0) pour "comportement antisportif envers adversaire", a écopé de deux matchs de suspension ferme plus 20.000 DA d’amende. Le joueur de la JS Saoura Bousmaha Nabil, exclu pour " comportement antisportif envers adversaire plus contestation de décision", a été sanctionné de 02 matchs de suspension ferme en plus de l’avertissement reçu au cours de la rencontre comptabilisé comme avertissement simple. Bousmaha devra, en outre, s'acquitter d'une amende de 30.000 DA.