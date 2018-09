CRB, Il peut enfin souffler : Le Chabab s’offre Madar Holding

Souffrant d’une crise financière aigue, le Chabab de Belouizdad souffle enfin, avec l’arrivée d’un nouveau partenaire, le groupe Madar.

Une entreprise publique qui vient enfin à la rescousse d’un club mythique, qui vit une implosion et un manque de ressources financières qui mettent en danger son avenir au sein de l’élite du football algérien. Lanterne rouge du championnat et victime de luttes intestines sans fin, le Chabab se donne de l’air avec l’implication du groupe Madar. Cette Société Nationale des Tabacs et Allumettes sponsorisera le CRB pendant une année comme convenu entre les deux parties, qui ont paraphé un contrat en bonne et du forme, avec Karim Chetouf, président du CSA/CRB, et Chamseddine Amara, DG de Madar Holding, comme signataires dudit document. Cela dans un premier temps.

Parce qu’il devient plus que

nécessaire pour le club d’apurer sa situation financière et de mettre au moins à la disposition de Madar les deux derniers bilans financiers dans la perspective d’une implication plus importante à l’avenir de ce Holding, qui pourra passer à l’achat de la majorité des actions du CRB, dont-il pourra en devenir le propriétaire. Les deux parties ont convenu d’une aide financière qu’apportera le groupe Madar au Chabab. Il est aussi question pour le nouveau partenaire du CRB de réhabiliter le centre d’entraînement du club algérois qui se trouve au Caroubier, qui est dans un piteux état et de lancer par la même le centre de formation des jeunes footballeurs du Chabab.

Ce partenariat soulage un tant soit peu les responsables belouizdadis, très divisés en ce moment, mais qui sont condamnés à se mettre autour d’une table pour aplanir les différends et faire retrouver la sérénité au club, dans le seul intérêt de ce dernier avant tout.

Mohamed-Amine Azzouz