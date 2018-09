USM el-Harrach - RCK : Le derby pour provoquer le déclic

Après sept journées de compétition, les Jaune et Noir de la banlieue d’Alger occupent désarmais la position de lanterne rouge, avec un bilan pour le moins peu reluisant. Les coéquipiers du défenseur central Benabderrahmane comptent seulement trois points sur vingt et un possibles. Pire encore, les poulains du coach Laoufi n’ont toujours enregistré la moindre victoire. En effet, l’USMH compte trois nuls pour quatre défaites, en championnat. Lors de la manche précédente, la formation harrachie à été tenue en échec par le nouveau promu, à savoir l’USM Annaba (1-1). Par le même résultat, les joueurs de l’USMH ont entamé la saison à domicile face à un autre promu, en l’occurrence le NC Magra. Par ailleurs, l’équipe à encaissé huit buts et n’en a inscrit que deux. Le staff technique, qui bénéficie toujours de la confiance du président Laïb, peine visiblement à trouver le bon équilibre entre ses différentes lignes. «Changer d’entraîneur n’est pas, à mon point de vue, la solution. Laoufi et son staff ont notre entière confiance. Je considère que la stabilité est la clé de la réussite. L’équipe a besoin de solidarité. Elle doit rester soudée, pour espérer retrouver sa solidité. Je pense que l’USMH a les moyens de renverser la situation, pour jouer les premiers rôles dans ce championnat. Il est encore tôt pour apporter un quelconque jugement. Nous attendront au moins la fin de la phase aller pour faire un bilan», a annoncé le président Laïb. De leur côté, les joueurs restent optimistes et affichent une grande détermination, à l’image de leur capitaine Abdat. «On doit inverser la tendance et renouer avec la victoire, après autant de faux pas. Le derby face au RCK sera pour nous l’occasion de briller et de nous relancer dans ce championnat. Les joueurs sont déterminés à faire un bon résultat, le week- end prochain. Nous devons absolument réagir et montrer que nous avons la capacité de faire beaucoup mieux», a-t-il indiqué, dans les colonnes de la presse spécialisée. Ainsi, la formation de l’USMH mise sur le derby face au Raed de Kouba, pour provoquer le déclic. Le RCK vit des moments difficiles aussi. L’équipe compte un point de plus seulement que son futur adversaire en championnat, et occupe l’avant-dernière place au classement. Le club de Kouba semble être l’adversaire idéal pour relancer la machine, du point de vue harrachi. Toutefois, les poulains du coach Laoufi n’ont pas intérêt à rater leur match. Un autre faux pas, face au RCK, qui ne va certainement pas se présenter en victime expiatoire, pourrait entraîner l’équipe dans une crise irréversible. Surtout que la situation financière du club ne s’est pas améliorée, et que les problèmes internes subsistent toujours.

Rédha M.