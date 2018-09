Grand angle : Jusqu’à quand ?

Le Yémen, où se déroule l’un des nombreux conflits armés qui rongent le monde, est au programme de la 73e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’est ouverte hier à New- York. Mais le Yémen est aussi «la pire crise humanitaire au monde», comme l’avait alerté, en avril, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Quelque six mois plus tard, force est de souligner que la situation, loin de connaitre une quelconque amélioration, a, au contraire, empiré. Notamment depuis l’offensive menée sur le port de Hodeïda. Les efforts de régler politiquement ce conflit sont aussi dans l’impasse. La dernière tentative du représentant spécial de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, en vue de relancer les pourparlers de paix a lamentablement échoué et ce, même avant de véritablement commencer. Attendus pendant deux jours, les rebelles houthistes, qui devaient se rendre à Genève le 6 septembre, ont annoncé leur refus de s’y rendre. Faute d’une des deux parties en conflit, Martin Griffith a été obligé de reconnaitre l’échec de sa tentative, sans pour autant être en mesure «de dire quand se tiendront les prochaines consultations». Entre-temps, la crise humanitaire ne fait qu’empirer. Les trois quarts de la population, plus de 22 millions de personnes, ont besoin d’aide humanitaire et de protection, indique-t-on. Plus de 18 millions connaissent une «insécurité alimentaire». Les enfants sont les premiers à souffrir de cette situation. La famine touche cinq millions d’entre eux, selon l’ONG Save The Children. Car, fait-on observer, «malgré la mobilisation de nombreuses ONG, des réunions d’urgence aux Nations Unies, la situation ne peut pas s’améliorer tant que le pays est en guerre, et que les belligérants soutenus par les grandes puissances régionales n’acceptent l’accès de l’aide humanitaire». Lundi, la coalition arabe, sous commandement de l'Arabie saoudite, a envisagé d'ouvrir, en coordination avec l'ONU, trois corridors humanitaires entre le port de Hodeida (ouest) et la capitale Sanaa. Mais personne ne peut affirmer que cette ouverture aura bel et bien lieu. Dès lors jusqu’à quand va-t-on laisser faire ? Le salut des yéménites ne peut venir que de New-York. Pour «éviter un effondrement complet et préserver la vie de millions de personnes, le Conseil de sécurité doit soutenir la tenue de négociations politiques et la prise de mesures immédiates pour stabiliser l’économie», a réclamé Mark Lowcock, le secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires de l’ONU.

Nadia K.