Avion abattu en Syrie : Poutine rejette les démentis de Netanyahu

Le présent russe, Vladimir Poutine, a rejeté, lundi, catégoriquement les versions israéliennes sur les circonstances du crash de Iliouchine Il-20 de l'armée russe au large de la Syrie, réaffirmant que "ce sont précisément les actions de l'armée israélienne qui sont la principale cause de la tragédie", ont rapporté des médias russes. Lors d'une conversation téléphonique lundi avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le président russe a rejeté les démentis apportés par l'armée israélienne, qui avait dépêché à Moscou jeudi dernier une délégation pour s'expliquer suite au crash de cet appareil avec 15 officiers russes à son bord. Le président russe a également souligné que "la décision de Moscou de renforcer la défense antiaérienne de la Syrie était adéquate au vu de la situation et visait avant tout à éviter toute menace potentielle pour la vie des militaires russes", a précisé le Kremlin dans un communiqué. D’autre part, des centaines de membres du groupe terroriste Daesh sont arrivés lundi aux environs d'Idleb dans le nord-ouest du pays où ils ont été transférés par les forces gouvernementales. Les terroristes ont été emmenés dans la nuit d'une zone de la province de Deir Ezzor située à proximité de la frontière irakienne. "Les forces syriennes ont transporté plus de 400 combattants de l'EI tard dimanche soir d'une zone dans le désert près de la localité de Boukamal". Ils sont arrivés à l'aube lundi dans l'est de la province d'Idleb, à proximité de secteurs où sont présents d'autres groupes terroristes. Au même moment, Ankara consolidait hier ses positions militaires chez son voisin syrien dans l'ultime grand bastion insurgé d'Idleb, à l'approche d'une date-butoir fixée pour établir une "zone démilitarisée" dont les terroristes doivent être chassés. C'est à Ankara qu'incombera la lourde tâche de convaincre les insurgés d'Idleb de respecter la création de la zone démilitarisée, prévue d'ici le 15 octobre.

R. I.