Le président libanais dénonce les tentatives d’Israël à fragmenter la région

Le président libanais, Michel Aoun, a dénoncé lundi les tentatives d'Israël de "fragmenter la région en pièces communautaires et confessionnelles", ainsi que les menaces à l'encontre de son pays et "la spoliation des droits des Palestiniens". Dans un entretien accordé au quotidien français le Figaro, le président libanais, Michel Aoun, a affirmé que "l'Etat israélien veut fragmenter le Moyen-Orient en pièces communautaires et confessionnelles, des simulacres d'Etats, pour assembler un puzzle sectaire". Elu à la présidence du pays en octobre 2016, le président libanais a dénoncé également les "menaces israéliennes" à l'encontre de la République libanaise ainsi que "la spoliation des droits des Palestiniens" et la suspension de la contribution américaine à l'Office pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). "On vient de recevoir un nouveau cadeau empoisonné. La suspension par le Président Trump de la contribution américaine à l'UNRWA, dont dépendent près de 500.000 Palestiniens au Liban. Cela conduira à implanter définitivement les réfugiés palestiniens dans les pays où ils se trouvent", a relevé le dirigeant libanais. M. Aoun a rejeté aussi la possibilité d'une confrontation entre l'Iran et Israël sur le territoire de son pays.