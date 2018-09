Protection de l’environnement : Campagne de sensibilisation au profit des écoliers

Dans le cadre du plan de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale, et en coordination avec la Direction de l’éducation de la wilaya, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont lancé une campagne de sensibilisation au profit des élèves des trois cycles.

Il s’agit d’animer des leçons théoriques au profit des élèves, avec pour thèmes la sécurité routière et la protection de l’environnement. Des cadres et gradés relevant des Services de la sécurité publique se chargeront , à travers cette campagne, de dispenser des leçons sur la prévention des accidents de la circulation, comportant des conseils et des orientations sur la façon saine de traverser lors des allées et venues de l’école, et l’importance du respect des panneaux de signalisation routière, tout en évitant de jouer et de marcher en plein milieux de route.

D’autres leçons théoriques sur la protection de l’environnement seront dispensées afin d’ancrer une culture saine auprès des élèves, en leur prodiguant des conseils visant à contribuer à la préservation de la propreté de l’environnement en mettant les déchets ménagers aux endroits qui leur sont réservés aux horaires définis, participer aux campagnes de reboisement, prendre soin des arbres, ne pas dégrader les espaces verts... Cette campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu’à fin septembre, pour toucher le plus grand nombre d’établissements scolaires des trois cycles.

A. Ghomchi