Risques de handicap chez le nouveau-né : Ouverture d’un centre de prise en charge à Baba Hacène

Le premier centre pour la prise en charge des nouveaux- nés présentant des risques pouvant évoluer en handicap à vie sera ouvert, vers la fin du mois de septembre, au niveau de la polyclinique de Baba Hacène, dans la wilaya d’Alger.

Cette infrastructure sanitaire spécialisée prendra en charge les nourrissons âgés entre un mois et trois ans, nous a indiqué Mme Atika Mammeri, faisant savoir qu’une étude effectuée au niveau de la capitale a «recensé 3.500 nourrissons nés avec un problème de l’environnement sanitaire. Outre le suivi médical qui va permettre de dépister et de traiter au plus tôt certaines pathologies plus fréquentes, une prise en charge pluridisciplinaire mise en place précocement stimule le nourrisson et développe ses capacités, sans toutefois oublier la réaction des parents, qui prennent connaissance du handicap de leur enfant à sa naissance. Il est important de les soutenir, de les entourer psychologiquement et matériellement pour leur faciliter le quotidien». Ce projet, qui a démarré en mars 2016, vise la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale, et la prise en charge des situations de handicap de la petite enfance. Pour Dr Karima Yacef, chef du projet et vice-présidente de la Fédération des personnes handicapées, «ce nouveau projet est lancé pour trois ans, afin de se donner le temps d’en mesurer les impacts. Il s’inscrit dans la suite du partenariat, qui avait conduit à un accord de mise en place d’une structure de prise en charge pluridisciplinaire et précoce des enfants porteurs de pathologies chroniques invalidantes. Cette nouvelle initiative vise en priorité à réduire les taux de mortalité et morbidité maternelles et néonatales. Elle s’attachera à renforcer la qualité du suivi des grossesses et des accouchements dans les maternités, ainsi que l’amélioration de la prise en charge des nouveau-nés porteurs de pathologies invalidantes dans les services de néonatalogie de 4 sites hospitaliers des régions d’Alger. Il s’agira pour nous de renforcer également l’enseignement de cette interdisciplinarité dans la formation initiale et continue des sages-femmes, acteurs clés de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Ce projet accueillera des nouveau-nés présentant un risque d’anomalie du développement ou l’existence d’un diagnostic précoce clinique. Ces bébés bénéficieront d’une prise en charge complète et harmonisée. L’objectif à long terme est de créer progressivement un réseau de structures de dépistage, de prévention et de prise en charge précoce des nouveaux-nés à risque sur tout le territoire national, et de former leurs professionnels dans le service».

Le centre spécialisé au niveau la polyclinique de Baba Hacène sera doté d'équipements médicaux sophistiqués et encadré par des professeurs, psychologues et sociologues, outre le staff paramédical, en vue de renforcer les prestations sanitaires des nourrissons souffrant des différents handicaps et alléger la souffrance de leur parents.



35.000 naissances/an, susceptibles de développer un risque



En Algérie, les données épidémiologiques parcellaires indiquent un nombre de 35.000 naissances par an d’enfants susceptibles de développer un handicap. De plus, la mortalité périnatale constitue l’une des premières causes de mortalité après les maladies cardiovasculaires. «Les causes principales de ces chiffres alarmants sont, entre autres, l’absence de dépistage précoce de troubles dès la naissance, l’absence de diagnostique et d’orientation vers une prise en charge pluridisciplinaire, un nombre insuffisant d’établissements spécialisés, l’absence d’accompagnement pour les parents, mais surtout une expertise qui doit être renforcée pour intervenir à bon escient», estime le Dr Djamila Boulaâras, médecin rééducateur. Par ailleurs, l’Association internationale Santé Sud, intervenant, entre autres, au Maghreb, et qui travaille en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et la Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH), révèle les résultats d’une étude menée en Algérie, qu’en raison de lacunes en termes de suivi périnatal et de prise en charge de l’accouchement, 600 femmes décèdent chaque année des suites de leur accouchement, et qu’un nombre important de nouveaux-nés développeront un handicap ou un trouble du développement à plus ou moins long terme. «Inexistantes en Algérie, des structures de prise en charge pluridisciplinaire et précoce des enfants handicapés constituent une mesure clé, pour améliorer leurs chances de développer leur potentiel au maximum», estime l’association.

Farida Larbi