Rentrée scolaire : « Meilleures générations » fête l’événement

L'école privée «Meilleures générations» de Draria a tenu à débuter l'année scolaire, à sa manière, et surtout en apportant une note de joie et de gaieté à ses élèves.

L’établissement en question, qui a ouvert ses portes en 2010, a en effet choisi d’innover avec une méthode à lui, pour épargner aux écolier le stress de la rentrée des classes, et plus particulièrement pour la petite section.

Aussi, les responsables et le personnel pédagogique ont organisé, hier, un carnaval sous le slogan «Fêtons tous ensemble, la rentrée scolaire dans un environnement sain». Une fanfare, des chants et des déguisements aux couleurs de la rentrée des classes, de l'hygiène et de l'environnement a démarré, hier, depuis l’ancien siège de cette école, sis au Lotissement C, pour aboutir à la placette de Draria, parcourant ainsi une bonne partie du boulevard principal de cette daïra.

Une bonne ambiance a régné au niveau de cet itinéraire, où le carnaval des enfants, habillés pour la circonstance avec des tenues conçues par leurs enseignantes, est passé. Des habits colorés qui plaident en faveur du respect de la nature et des règles élémentaires d’hygiène à respecter, pour rester en bonne santé ou encore éviter la dégradation de l’environnement.

La fondatrice de cette école, Mme Boukhennous Rahima, affirme que, ne pouvant prendre tous les enfants pour participer à ce carnaval, le choix a été porté sur des enfants de la moyenne et grandes sections, des élèves de la première année primaire et du collège, avant de poursuivre que ces derniers font partie du club vert de l’établissement qui compte, au total, près de 800 élèves.

Dans le même sens, Mme Kassem Hadjira dit que cette manifestation est dédiée exclusivement à la sensibilisation des enfants à la thématique de l’environnement, en étroite relation avec la qualité du cadre de vie. À rappeler qu’un lâcher de près de 500 ballons multicolores et des chants ont été au programme de cette manifestation enfantine, qui a enchanté les enfants, leurs parents et même les habitants de cette localité, qui, l’espace d’une matinée, ont vécu une ambiance des plus festives.

Soulignons à la fin que cet établissement est parmi les plus connus dans le secteur de l’enseignement privé, par ses résultats et les nombreuses activités socioculturelles qu’il organise, à l’image des mini-olympiades.

Considérés comme «un facteur complémentaire de l'acte éducatif» par la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, les établissements privés peuvent contribuer à la résolution de plusieurs problèmes auxquels fait face l'école algérienne, notamment en ce qui concerne la surcharge des classes, ceci nonobstant les «bons» résultats que ces écoles ne cessent d'obtenir d'année en année, particulièrement pour les cycles primaire et moyen.

Samia D.