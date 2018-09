Maitre Gims sera en concert : Très attendu

Il revient sur Alger pour mettre le feu sur la scène de la Coupole d’Alger le vendredi prochain.Deux ans après son passage à Alger, Maître Gims de son vrai nom Gandhi se produira le 28 septembre, à la Coupole du complexe sportif Mohamed Boudiaf, à partir de 20 h sur initiative de WellSound... Ce rappeur français d’origine congolaise l’ex-chanteur de la Session d’Assaut retrouvera pour l’occasion ses nombreux fans algériens. Né le 6 mai 1986 à Kinshasa, ce rappeur, chanteur et compositeur français est un producteur connu pour avoir brillé dans le rap français en faisant ses débuts en 2002 au sein dudit groupe, avant de se consacrer à sa carrière en solo à partir de 2013. Leader du groupe Sexion d’Assaut, Maître Gims rencontre un franc succès dans les bacs, avec l’album Subliminal, puis M.C.A.R (Mon cœur avait raison), un double album divisée en deux parties : la pilule rouge et la pilule bleue, et sur scène avec le Warano Tour. Au fil des années, le maître s'est imposé sur la scène musicale française et internationale en proposant des textes forts en émotions habillés de musique entraînante. La musique de Maître Gims provient du hip-hop, de la dance, avec des touches pop ou latino. Pour son premier album, l'artiste aborde ses joies, ses interrogations, ses colères et ses coups de gueule. Déjà double disque de platine avec son nouvel opus Mon cœur avait raison, son tube Sapés comme jamais a été élu meilleure chanson de l'année 2016. En parallèle de sa carrière de rappeur, il sort en 2015 son livre autobiographique, Vise le Soleil. Il y raconte tout son parcours de l'Afrique, en passant par ses difficultés en France jusqu'au succès qu'il connaît aujourd'hui. Selon l'organisateur du concert sensationnel sera assurée par le DJ R-One. Au programme, une ambiance de folie, un show spectaculaire de plus de 3 heures. Considéré comme un showman hors normes Maître Gims a plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux qui le suivent et comptabilise plus de trois milliards de vues sur YouTube. Sorti en mars dernier, son album «Ceinture noire» est qualifié de "monumental". En effet on y retrouve 44 morceaux dont 12 collaborations avec plusieurs artistes internationaux et des duos qui ont cartonné. On citera La même en duo avec Vianney, Bella Ciao qui a cartonné cet été morceau réalisé en collaboration avec Vitaa Dadju et Slimane, Corazon interprété en duo avec Lil Wayne et French Montana, Mi Gna avec Super Sako et Haylo, Loup Garou en duo avec Sofiane. Maître Gims est l'artiste le plus diffusé en radio et en TV en 2018. Ainsi, il prépare une grande tournée qui inclura l'Algérie pour le grand plaisir de ses fans. Déjà récompensé par deux disques de diamant pour ses deux précédents opus en solo, «Subliminal» et «MCAR», le rappeur français n'a désormais plus rien à prouver. Cet artiste boulimique ne cesse de multiplier les expériences musicales. L'on se souvient de son duo avec Sia. Effet marketing, coup de poing commercial ou coup de cœur tout court ? En tout cas, le morceau avait fait parler de lui d'autant que nul ne pouvait prédire avant la rencontre de ce duo improbable, mais pourtant réussi. Avec tous ces duos la question qu'on devra se poser est: Maître Gims sera-t-il accompagné à Alger par l'un de ses artistes que l'on retrouve sur «Ceinture Noire»? Un effet de mode en tout cas chez les rappeurs aujourd'hui, de lier leurs noms à des stars internationales. Soyez nombreux… ne ratez pas cet évènement !

Sihem Oubraham