Soraya Melouk expose «Les bonnes ondes» à l’hotel Sofitel : De la «zénitude» pour les êtres stressés

Algérienne de nationalité née au Maroc il y a un peu plus de quarante ans, Soraya Melouk, installée en Algérie depuis près d’une trentaine d’années, ne résistera pas à la magie d’un pays dont elle dit avoir adopté d’emblée les multiples facettes, entre autres culturelles, artistiques et civilisationnelles.

Aussi «Les bonnes ondes», on aurait du s’en douter, c’est le titre que l’artiste plasticienne a donné à son exposition qui se tient depuis le 04 septembre dernier à l’hotel Sofitel. Il se trouve, en effet, que c’est à travers ce thème que Soraya Melouk dit avoir tenu, à travers ses nombreux messages plastiques, à témoigner toute «sa gratitude envers notre pays et son peuple pour tous les apports culturels et artistiques» qu’elle continue d’en recevoir à ce jour. Et puis il y a d’autres raisons de tous ordres par lesquelles l’artiste s’explique d’ailleurs : «Mon vécu personnel m’a montré, au terme de la quarantaine, que nous stressons avant que le stress ne soit vraiment là et que, dans la plupart des cas, nous avons stressé pour rien...Évitons-nous donc des angoisses en modifiant notamment nos comportements...».

Angoisse, le mot est làché. Ici «Angoisse» de la toile blanche pour ce qui la concerne, comme par ailleurs celle de la page blanche pour les écrivains et poètes. Le terme revient souvent dans les propos de l’artiste, comme pour dire que c’est de là, paradoxalement, que nous puisons l’énergie nécessaire pour aller de l’avant dans le processus de création. Angoisse existentielle propre aux gens qui réfléchissent donc, particulièrement les créateurs artistiques. Cela dit, au-delà de cette angoisse existentielle proprement dite, un autre leitmotiv revient dans la bouche de Soraya Melouk : l’inspiration. Ah ! Cette inspiration qu’on ne peut contrôler, ni commander, mais qu’on se fait un malin plaisir d’en user lorsqu’elle s’avise -quelquefois contre toute attente- de venir au secours de celui ou celle qui avance -au fur et à mesure- en travaillant durement son œuvre, soit-elle picturale, écrite ou audio-visuelle…

Après s’ètre s’installée à Alger et nonobstant le fait qu’elle s’occupe, fort bien du reste, de ses enfants et de son mari, une passion inextinguible l’anime depuis peu : la peinture. Elle décide donc de «jeter l’ancre» dans ce paysage idyllique de la nature qui ceinture quelque peu la capitale, pour n’en plus repartir. L’exposition de ses œuvres mèle ainsi l’enchantement à l’étonnement. D’un coté, une peinture tout en poésie, en raffinements chromatiques, en expérimentation spatiale étonnante. De l’autre, une production qui est bien loin de se figer dans des formules répétitives.



De la «zénitude» plein les âmes et les coeurs



Fille de médecin, Soraya Melouk dit n’avoir pratiquement jamais connu d’obstacle à son désir de peindre. Ses parents, après qu’elle ait effectué des études supérieures poussées y compris aux Etats-Unis, espéraient certes la destiner à une profession de haute voltige, mais ils devront s’incliner. Vers quoi pouvait s’orienter alors une jeune femme autodidacte en mal de peinture ? Des études supérieures en ce domaine précis ? Pas question, lui répondra un professeur à l’Ecole Supérieure des Beaux-arts d’Alger auquel elle a montré une de ses toiles afin de lui permettre d’en juger. Pas question, car elle a déjà un talent fou et perdrait forcément son temps à vouloir étudier des techniques qu’elle maitrise déjà, de surcroit avec brio. Et puis notre artiste, après tout, ne mange pas de ce pain-là qui consiste à vouloir tout entreprendre à travers des études seulement, alors que des milliers d’artistes de grand talent reconnu de par le monde sont des autodidactes en la matière.

Quoiqu’il en soit, Soraya Melouk ne s’en cache pas, notamment face à la question qui lui a été posée : «qu’est-ce qui m’a poussé à persévérer dans la direction que j’ai empruntée ? C’est l’encouragement prodigué par ce même professeur, qui a cru en mon travail». L’artiste plasticienne progressera ainsi, avec les seuls soutiens de ses parents et de son mari, attentifs à son talent avéré. Ses premières toiles, frémissantes de lumière, résolument colorées, marquent sa prédilection pour le plein air et la modernité.

A partir de ce moment-là, les choses vont aller très vite. Au total 24 toiles, dont «Arbre de la Zénitude», «Douceur de vivre», «Croisée des chemins de vie», «Envolée verte», «Tornade», «Papillons scintillants» et «Voie lactée», pour ne citer que ces oeuvres, témoignent de sa passion pour un art qui, affirme t’elle, est pour ainsi dire «venu» à elle. Simplicité, quiétude, silence, apaisement, bref, de la «zénitude» plein les àmes et les coeurs, caractérisent ses travaux dénués de toute présence humaine. A visiter absolument, car chaque toile est remarquablement assortie d’une annotation reposant sur des citations de grands poètes, philosophes, écrivains et plasticiens du monde entier. Un vrai régal pour les yeux.

L’exposition se tiendra jusqu’au 4 octobre 2018.

Kamel Bouslama