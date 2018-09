SILA : Un millier d'éditeurs de 47 pays

Afin de présenter les grandes lignes du 23e salon international du livre d’Alger (SILA), prévu du 29 octobre au 10 novembre, une conférence de presse a été animée hier, au forum du journal Echaàb par Hamidou Messaoudi, commissaire du salon et Djamel Foughali, directeur du département du livre et de la lecture au Ministère de la Culture.

Avec pas moins de 970 maisons d’édition représentant 47 pays, la République populaire de Chine sera l’invité d’honneur de cette édition. Le 23e SILA propose une programmation riche pour confirmer son statut de plus grand salon de livre en Afrique et au monde arabe. Hamidou Messaoudi a annoncé de prime abord que le budget consacré au 23e SILA est de 60 millions de dinars, soit une baisse de 20 millions de dinars par rapport à la précédente édition. « Nous essayons avec l’aide de nos sponsors et des amoureux du livre de faire du 23 SILA une édition réussie comme celles qui l’ont précédée », a-t-il souligné. Ayant comme slogan « Livre ensemble », plusieurs hommages seront rendus à de grands noms de la littérature algérienne à l’exemple de d’Abou El Kacem Saadallah, Mahfoud Kheddache, Amin Zaoui, Abdellah Chrait, Said Boutadjine ou encore Merzak Bektache. Hamidou Messadoui a rassuré que les grandes plumes algériennes seront au rendez-vous, niant par ce fait la rumeur du boycott du romancier Wassiny Laraàdj. « Wassiny laradj sera bien présent au 23e SILA. Il animera une conférence et il fera son possible pour achever le dernier tome de son roman « El amir », a rassuré le commissaire avant d’annoncer l’événement dédié aux jeunes auteurs algériens primés à l’étranger. « Nous avons organisé un après-midi pour les jeunes auteurs algériens primés à l’étranger. Des jeunes en provenance de plusieurs wilayas comme Bordj Bou Arréridj ou Tiaret, ça serait une occasion pour faire valoir leur talent, rencontrer la presse et côtoyer de grands écrivains », a-t-il noté avant de manifester son souhait de voir les maisons d’édition organiser des conférences pour leur auteur. Pour sa part, Djamel Foughali, directeur du département du livre et de la lecture au Ministère de la Culture a fait savoir que le comité de lecture et de suivi dont il est président travaille sans cesse depuis son installation le 09 mai de l’année en cours. Il a fait savoir que sur les 300.000 titres proposés pour l’instant, seulement 60 ont été interdits d’exposition en se reposant sur l’application de l’article 8 de la loi du livre relative aux activités et au marché du livre. L’interlocuteur a précisé également qu’un espace a été consacré aux 42 bibliothèques de wilayas.

Kader Bentounès