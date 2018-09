El Tarf : près de 750 tonnes de détritus collectés sur les plages

Pas moins de 744,74 tonnes de détritus ont été ramassés durant la saison estivale écoulée, à travers les 15 plages ouvertes à la baignade dans la wilaya d’El Tarf, a indiqué, hier, la chargée du suivi technique du centre d’enfouissement technique (CET). Cette quantité de déchets a été collectée essentiellement durant les mois de juillet et août derniers, dès lors que le mois de juin avait coïncidé avec le mois de ramadhan marqué par le manque d’affluence des baigneurs, a déclaré Mme Saliha Hafsi, précisant que 428,07 tonnes de déchets ont été collectés durant le mois de juillet et 316,67 autres au mois d’août. Tous les moyens matériels nécessaires, dont essentiellement 8 camions, 4 cribleuses ainsi que deux tracteurs, 134 bacs à ordures et un lot de sacs poubelle ont été mobilisés dans le cadre de cette opération, décidée par le chef de l’exécutif pour permettre à cette wilaya côtière, réputée pour son cachet touristique, d’offrir un visage des plus attrayants à ses touristes. Lors de cette action de salubrité publiqu,e qui a duré tout l’été dernier, outre la mobilisation d’une dizaine de chauffeurs et 5 cadres relevant du CET d’El Tarf pour la supervision de cette opération, 23 agents, 50 autres saisonniers et 20 autres jeunes bénéficiaires de contrats d’insertion (CSI) ont également participé à cette opération.

S’agissant de la campagne d’hygiène publique, qui se poursuit depuis le début du mois de septembre courant à travers les 24 communes de la wilaya d’El Tarf, pas moins de 992,57 tonnes de déchets ont été ramassés, durant le week-end dernier, a par ailleurs signalé la même source.

Cette quantité a été prise en charge par les cinq centres de traitement implantés respectivement au chef-lieu de wilaya, Raml Essouk (Kala), Dréan, Zerizer et Boutheldja, a-t-on en outre précisé, en soulignant que cette campagne se poursuivra jusqu’à l’éradication des décharges qui portent préjudice à l’environnement et à la santé publique.

Environ 8 tonnes de plastique et environ 400 autres tonnes de carton sont traités chaque mois au niveau des centres d’enfouissement technique (CET) d’El Tarf, qui assure en outre l’entretien des espaces verts au niveau du chef-lieu de wilaya. Il est à signaler que le traitement (sélection, tri et traitement) des déchets solides est réalisé par 5 micro-entreprises activant dans le domaine du recyclage.