Casnos : 20% des agriculteurs cotisent

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), Achek Youcef Chawki, a estimé hier, que 20% des agriculteurs cotisent sur un nombre estimé à 800.000 à travers le pays, appelant les agriculteurs à s’affilier davantage à la sécurité sociale. “La sécurité sociale a du mal à s’installer chez les agriculteurs”, a-t-il indiqué à la Radio Chaine 3, relevant toutefois, une augmentation “palpable” des cotisants depuis ces quatre dernières années. “Il y a 4 ans, seulement 3% des agriculteurs s’affiliaient à la CASNOS. Nous sommes actuellement aux alentours de 20% qui cotisent sur un nombre estimé à 800.000 agriculteurs à travers le pays”, a-t-il ajouté. Pour lui, cet intérêt des agriculteurs pour s’affilier à la sécurité sociale a été constaté après la mise en place de nouvelles mesures comme l’élargissement des cotisations aux aidants familiaux (enfants, frères et autres). “L’élargissement à cette tranche de la population a fait que, non seulement le nombre de cotisants a augmenté, mais ces derniers sont en train de rester au niveau de la terre grâce à cette couverture sociale”, a-t-il estimé. Sur un autre plan, M. Chawki a révélé une opération pilote à Alger de régularisation de personnes activant de façon informelle dans les domaines notamment de la plomberie, de l’électricité et de la maçonnerie. “Nous avons ciblé quelque 18.000 personnes à Alger qui travaillent de façon informelle dans des domaines variés. L’opération consiste à les encadrer à travers les chambres d’artisans où on leur délivre une attestation après un test, puis une carte d’artisan qui leur sera demandée pour être enfin couvert par la sécurité sociale”, a-t-il expliqué. Il a rappelé, par ailleurs, que le dernier délai pour le règlement des cotisations annuelles pour les agriculteurs a été fixé au 30 septembre prochain. “Le 30 septembre est la date limite pour les agricultures de verser leur cotisations à la sécurité sociale”, a-t-il dit, expliquant que ces agriculteurs “ont la possibilité de cotiser même pour les années précédentes”.