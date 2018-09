Recherche d’emploi : Google et Emploitic à la rescousse

Emploitic.com, premier site de recrutement en ligne en Algérie, a annoncé, dans un communiqué son partenariat avec Google pour le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de recherche d’emploi introduite par le géant d’internet en Algérie et dans la région MENA depuis le début du mois

Les chercheurs d’emploi auront accès à partir de Google aux milliers d’offres publiés chaque jour sur Emploitic.com.

Les recruteurs verront leurs annonces mises en avant sur la nouvelle fonctionnalité de recherche d’emploi de Google, ce qui leur permettra de toucher plus de candidats à travers toutes les régions du pays.

«En tant que leader du recrutement en Algérie, Emploitic.com a pour mission de connecter les talents et les entreprises où qu’ils soient. «Nous sommes heureux de collaborer avec Google afin d’optimiser la visibilité des annonces Emploitic.com via la nouvelle fonction de recherche d’emploi sur Google « déclare M. Tarik Metnani co-fondateur d’Emploitic. Emploitic.com a été créé en avril 2006 à travers le dispositif ANSEJ et se positionne comme le leader du recrutement sur Internet en Algérie. Emploitic est un organisme de placement des travailleurs agréé par l’Etat et l’ANEM. Il est aussi membre d’une alliance Internationale «The Network» regroupant les plus importants sites emploi dans 135 pays.