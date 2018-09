Mosta Expo : valoriser les produits agricoles

Le Salon international d’agriculture "Mosta Expo" s'est ouvert hier à Mostaganem avec la participation de 52 exposants nationaux et de pays européens, africains et asiatiques. Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabdhi, a souligné, à l’ouverture de cette manifestation économique qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pascal Ferrera, que l’Algérie mise sur ce genre de rencontres entre producteurs et investisseurs locaux et étrangers pour faire découvrir le produit agricole national et échanger les expériences dans divers domaines de l’agriculture, de pêche, de l’agroalimentaire et de la transformation. Il a déclaré aussi que ce Salon constitue une occasion pour les investisseurs algériens pour conclure des partenariats avec des étrangers leur permettant par conséquent de développer la production agricole, réduire la facture d’importation et trouver des marchés extérieurs pour exporter des produits nationaux.

Cette première édition du salon international agricole "Mosta Expo" enregistre la participation d'exposants d’Algérie, Tunisie, Turquie, Espagne, France, Inde et Chine en plus de 15 sociétés italiennes dans ce domaine, notamment "Landini" et "Botoccuni". L'Italie est invité d’honneur de cette édition. En marge de ce Salon, qui se tient sous le slogan "l’agriculture au service de la souveraineté nationale", des rencontre entre professionnels et experts seront organisées autour des thèmes "relations algéro-africaines", "mécanismes pour valoriser les produits agricoles", 'le marketing et l'exportation", "l’aquaculture", "la santé végétale et usage d’intrants", "les techniques d’économie de l’eau" et "la production laitière".

Il est prévu, lors de cette manifestation tenue au parc d’attraction et de loisirs "Mosta Land" à Kharouba à l’Est de Mostaganem, une rencontre régionale du conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre et une autre de la chambre nationale d’agriculture.