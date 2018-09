Sétif : Jusques dans les coins les plus reculés

A Sétif, la rentrée professionnelle si elle à été marquée cette année par un nombre important de stagiaires dans diverses spécialités, pour la plupart adaptées aux exigences et aux spécificités du terrain, n’est pas sans mettre en exergue les efforts consentis au plan infrastructurel dans les coins les plus reculés de cette wilaya.

C’est à ce titre que dans la commune de Ain Oulmène, l’Institut national Ahmed-Zabana a accueilli cette année, cette rentrée, constituant par la même un exemple édifiant de toutes les avancées enregistrées ces dernières années par le secteur au titre des programmes initiés par le Président de la République. Autant d’acquis qui ont permis hier à 16.400 stagiaires ,dont 6.189 filles de rejoindre tous modes de formation, les 27 CFP consacrés à la formation de main-d’œuvre qualifiée et les 5 instituts nationaux spécialises de la formation de techniciens supérieurs dans une wilaya qui compte aussi un institut de formation, deux instituts d’enseignement professionnel, un centre régional de formation à distance et 21 écoles privés agréées. Dans cette commune où il a présidé la cérémonie marquant cette rentrée, le wali Nacer Maskri accompagné des autorités civiles et militaires et des responsables du secteur, se joindra aux stagiaires pour écouter d’abord le message du ministre de l’Enseignement et de la Formation professionnels avant de consacrer une attention particulière aux responsables locaux de ce secteur et prendre ainsi la mesure des évolutions enregistrées. Dans un secteur dont l’encadrement est assuré par 691 enseignants, le chef de l’exécutif qui visitera une exposition consacrée au secteur s’entretiendra longuement avec les stagiaires et autres porteurs de projets mesurant ainsi les ambitions fortes qui animent toutes ces composantes et leur volonté de s’inscrire dans l’optique du développement territorial. Il saisira cette opportunité pour encourager les responsables et encadreurs, la nécessité de poursuivre les efforts pour valoriser davantage la formation professionnelle qui ne doit pas être un secteur refuge. Aussi, il s’agira d’encourager la formation féminine, d’aller vers les créneaux porteurs et de cibler les entreprises à même de prendre en charge le produit de la formation, consacrant une part importante à l’insertion et à l’encouragement des formations par apprentissage et conventionnées soulignera le wali. A ce titre il est utile de souligner que le potentiel global en formation, compte déjà près de 7.000 jeunes dans la formation par apprentissage, 2.266 femmes au foyer et 2.225 autres stagiaires aux cours du soir . Par ailleurs et pour le seul premier semestre de l’année en cours, 3.638 stagiaires ont achevé leur formation et 2.214 d’entre eux , soit 61% du produit de la formation a été intégré dans le monde du travail par le canal de l’ANEM.

F. Zoghbi