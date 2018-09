Formation et de l’enseignement professionnels à Tizi-Ouzou : Six nouvelles conventions de partenariat

Six nouvelles conventions, dont quatre conventions-cadres et deux autres spécifiques, ont été paraphées par la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Tizi-Ouzou avec d’autres partenaires et en application de l’accord-cadre entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et 14 autres départements ministériels.

La signature de ces conventions entrant dans le cadre du «renforcement du partenariat entre le secteur de la Formation avec d’autres secteurs» a eu lieu en marge du coup d’envoi officiel de la rentrée professionnelle qui s’est déroulée au centre de formation Kerrad-Rachid en présence du wali, Mohamed Bouderbali, des représentants de l’APW ainsi que des élus locaux et nationaux. Quatre conventions ont été signées avec les directions locales des services agricole dans le but d’ assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage au profit des agriculteurs, éleveurs, porteurs de projets agricoles ainsi que la prise en charge au niveau des établissements de formation et d’enseignement professionnel, les besoins en formation continue du personnel et des cadres de la direction des Services agricoles, de la pêche et ressources halieutiques qui s’en chargera de la perfection et le recyclage aux profits des porteurs de projets aquacoles, entres autres, avec l’ANSEJ et la CNAC pour accompagner les sortants de la formation professionnelle dans le processus d’insertion et de développer l’esprit d’entreprenariat et améliorer les qualifications professionnelles en rapport avec les projets des chômeurs promoteurs dont l’âge varie de 30 à 50 ans, notamment sur le plan de la gestion d’entreprise et l’organisation de formations qualifiantes.

Les deux autres conventions ont été signées à la même occasion par le CFPA Kerrad Rachid avec le Musée régional du Moudjahid de Tizi-Ouzou en vue d’assurer la formation continue au profit du personnel de cette entité dans diverses spécialités et l’association algérienne «Iqraa» pour dispenser des formations qualifiantes aux personnes ayant achevé le cycle d’alphabétisation Une cinquantaine d’employés de ce musée devront bénéficier de cycles formation à la faveur de cette convention.

Selon la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels, l’objectif visé par ce partenariat est l’exploitation du potentiel offert par les partenaires du secteur en matière de postes de formation par apprentissage et d’accueillir les stagiaires en stage pratique. Il permettra aussi le développement de la formation-production, le placement des apprentis en milieu professionnel, l’immersion professionnelle des formateurs et la formation continue du personnel du partenaire. 11.827 nouveaux stagiaires sont inscrits pour suivre des formations et des stages à l’occasion de cette session dans 139 spécialités, dont 9 nouvelles. L’offre globale de formation est de l’ordre de 13.645 postes. Avec les nouveaux inscrits, l’effectif à travers la cinquantaine de centres et instituts de formation de la wilaya s’élèvera à quelque 20.052 stagiaires.

