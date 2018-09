Source d’Ouled Atia à Skikda : Fermeture préventive

La source d’Oued Amar, de la commune d’Ouled Atia (à l’extrême ouest de Skikda), a été fermée, par mesure de précaution, après la découverte d’une vache morte, en décomposition, gisant dans ses eaux, a indiqué, lundi, l’inspecteur vétérinaire, Mohamed Réda Louaham Mesbah. Le même responsable a précisé, à ce propos, que dès qu’elles ont été informés, dimanche soir, les services de la commune d’Ouled Attia, un vétérinaire du bureau d’hygiène, des agents de la sûreté, ainsi qu’un représentant de l’Algérienne des eaux (ADE) se sont déplacés sur les lieux.

Selon M. Louaham, le cadavre de la vache en décomposition a été enterré dans la décharge publique, conformément aux conditions sanitaires applicables dans pareils cas, en sus de procéder au lavage et à la pose de chaux au niveau de l’endroit où elle a été retrouvée.

La même source a ajouté que l’approvisionnement en eau à partir de cette source a été, pour l’heure, suspendu, en plus d’avoir avisé tous les habitants et les entreprises qui sont habituellement alimentés à partir des réservoirs 2 et 3 des régions de Bouaoun et Bounaghza de cette même commune, en leur conseillant de ne pas boire l’eau de la source polluée.

Il a par ailleurs affirmé que des échantillons seront prélevés du complexe d’Oued Amar et des réservoirs no 2 de Bouaoun du no 3 pour Bounaghza, dès leur nettoyage, afin de s’assurer de la propreté de l’eau avant de réalimenter la population à partir de ces réservoirs.

De son côté, Hocine Feroum, président de l’APC d’Ouled Attia, a fait savoir à l’APS, que pour éviter une crise en matière d’approvisionnement en eau, les structures publiques et la population, estimée à 2.500 personnes, ont été alimentés en eau à l’aide de camions-citernes relevant de la commune, en attendant les résultats des analyses attendus d’ici 2 jours.