Constantine : 40 milliards pour réhabiliter l’oued Ziad

Le directeur des ressources en eau de la wilaya de Constantine, Nadjib Bekhouche, a annoncé qu’une enveloppe de 40 milliards de centimes a été allouée à la réhabilitation de l’oued Ziad, l’affluent du Rhumel, dont le débordement, à la suite des pluies diluviennes enregistrées mercredi dernier (80 mm en 23 minutes), a causé une inondation au niveau de la cité Djebli-Ahmed, communément appelée « El-Kantoli», située dans la commune de Hamma-Bouziane, entraînant le décès de deux usagers de la RN 27, ainsi que d’importants dégâts matériels. Le responsable a précisé que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et celui des Ressources en eau ont donné leur accord de principe, pour le déblocage de ladite enveloppe, et que dans ce contexte, une fiche technique était en cours d’élaboration par ses services concernant la réalisation de bordures en béton tout au long du tracé de l’oued, long de 1,5 km, et lequel prend source à Djebel El-Ouahche, sur les hauteurs de la ville de Constantine.

Par ailleurs, la DRE devra procéder incessamment au raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement des nouvelles constructions érigées au niveau de la cité. Pour rappel, les travaux de curage continuent en amont et en aval de l’oued Ziad, et ce afin de permettre aux eaux des crues de s’écouler librement et d’éviter d’autres drames de la nature comme celui survenu la veille de l’Achoura.

I. B.