Gestion des catastrophes naturelles : Un nouveau plan sera soumis au gouvernement

Mettre en place des moyens efficaces pour faire face aux changements climatiques, tel est l’objectif principal du nouveau plan climat qui sera présenté, incessamment, en Conseil du gouvernement. C’est la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables qui vient de l’annoncer.

Mme Fatma-Zohra Zerouati, qui s’est exprimée en marge d'une visite de travail et d'inspection effectuée dans la wilaya de Blida, a fait savoir que l'élaboration du nouveau plan climat a été finalisé, précisant que le texte devrait être présenté en Conseil du gouvernement, dans les prochains jours.

Dans sa déclaration, Mme Zerouati a indiqué que le plan climat comporte les moyens les plus efficaces susceptibles de faire face aux changements climatiques.

«Nous devons faire face aux changements climatiques en mettant en place les moyes fiables pour éviter d'éventuelles catastrophes naturelles», a expliqué la ministre, qui a imputé les dernières inondations ayant frappé plusieurs wilayas du pays, à l'instar de Tébessa, de Constantine et de Djelfa, aux changements climatiques qui, selon ses termes, entraînent de fortes intempéries en un temps bref.

«Ces inondations sont les conséquences des changements climatiques que connaît l’Algérie, à l’instar de plusieurs pays du monde», a-t-elle souligné, citant, aussi comme l’une des causes, le comportement des citoyens qui sont à l'origine de l'obstruction des avaloirs, bouchés par les détritus et les déchets jetés en pleine chaussée. «Ce qui a aggravé la situation», a-t-elle estimé, appelant les citoyens à s’impliquer davantage dans la propreté de leur environnement.



Des stations de traitement des lixiviats au profit de 33 wilayas



La ministre a, dans ce sillage, annoncé la réalisation prochaine de stations de traitement des lixiviats (liquides produits par la décomposition des déchets), et ce au profit de 33 wilayas du pays. Mme Zerouati a, à ce sujet, indiqué que le cahier des charges relatif à ces projets est parachevé, et qu’un avis d’appel d’offres à leur sujet sera lancé dans les prochains jours.

Évoquant certains problèmes rencontrés dans la gestion des déchets, la ministre a fait part d’une orientation future vers la révision de la gestion des décharges publiques et des Centres d’enfouissement technique des déchets (CET), afin d’éviter leur saturation dans un délai court.

«Le changement du mode de gestion des décharges publiques est devenu une nécessité, afin d’éviter leur saturation dans un délai ne dépassant pas les cinq années, au lieu de dix ans ou plus», a-t-elle insisté, précisant que la gestion des déchets doit s’appuyer sur une politique basée sur des techniques modernes.

La première responsable du département de l'Environnement a également souligné l’importance du tri sélectif des déchets et leur contribution dans la création de nouvelles sources de richesse.

Saisissant l’occasion, la ministre a fait état de la préparation d'une nouvelle stratégie relative aux «énergies renouvelables hors réseau, menée en coordination avec des experts allemands afin d'identifier les besoins de chaque wilaya.

Poursuivant ses propos, Mme Zerouati a indiqué que cette énergie sera prochainement généralisée au niveau de la tutelle et de l'ensemble de ses directions à travers le territoire national, tout en précisant que la 2e édition du Salon international des énergies renouvelables aura pour slogan «Les énergies renouvelables hors réseau pour promouvoir et développer le Sud». Selon la ministre, le sud du pays recèle une importante source d'énergie qu'il faudrait exploiter.

Il convient de noter que cette visite dans la wilaya de Blida a été une occasion, pour la première responsable du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables, de s’enquérir de l’état d’avancement de nombre de projets, à l'instar du parc urbain à la cité Bahli (Soumaâ), qui s'étend sur une surface de deux hectares et dispose de lieux de divertissement pour enfants, de restaurants et de locaux commerciaux.

La ministre a également saisi l’occasion pour donner le coup d'envoi d'une large campagne d'hygiène ciblant plusieurs communes et daïras qui souligne le rôle du citoyen et de son implication dans la propreté de son environnent pour le bien de tous.

Kamélia H.