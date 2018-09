Direction des unités aériennes de la sûreté nationale : L’Algérie vue et protégée du ciel

«Nous sommes fiers du niveau de qualification de nos éléments et du professionnalisme de notre personnel» a indiqué le commissaire-divisionnaire Yahiaoui Abdelmadjid, chargé de la direction des unités aériennes de la sûreté nationale, hier, lors d'une visite guidée, mettant l'accent sur la volonté de la DGSN à encourager les formations de haut niveau au profit de ses éléments.

C’est par le biais des médias que la direction des unités aériennes de la Sûreté nationale de Dar El Beida, a voulu s’ouvrir au grand public, en organisant cette visite guidée qui a permis aux journalistes de s’informer sur les missions et opérations de ces unités qui «contribuent au renfort de la sécurité des citoyens».

M. Yahiaoui a, notamment axé son intervention sur «l’intérêt à accorder à la formation de l’élément humain, facteur clé de la réussite de toutes les missions» qui incombent aux unités aériennes.

Rattachée à la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), La direction des unités aériennes de la sûreté nationale (DUASN) a été créée suite au décret exécutif n° 3-151 du 02 avril 2003. Quatorze ans après sa création, cette unité continue de mener ses mission et opérations avec le professionnalisme et l’efficacité acquis au cours des années. L’Unité aérienne de la Sûreté nationale (UASN) se compose de 56 pilotes et de 19 opérateurs caméra.

Composée d’une flotte de 14 hélicoptères, l’UASN a pour principal mission de d’assurer la sécurité, vue du ciel, au niveau de la capitale, ainsi qu’au niveau des agglomérations pour assurer le trafic routier et la gestion efficace des manifestations sportifs et culturelles qui génèrent une grande affluence des foules , et évidement le maintien de l’ordre public à travers «l’accompagnement des unités de terrain, en assurant une information visuelle en temps réel pour une performance optimale» a affirmé le commissaire divisionnaire, en commentant une séquence vidéo d’une intervention policière réalisée en parfaite coordination entre les opérateurs du surveillance aérienne, et les éléments mobiles. La sécurité du citoyen prime sur toute autre considération. C’est pourquoi «la coordination avec les autres corps de sécurité, notamment la Gendarmerie nationale et le groupement de la protection civile est encouragé afin d’échanger les informations, les expériences et hisser le niveau de coordination opérationnelle à des échelles plus élevées» a déclaré M. Yahiaoui.

La coordination opérationnelle passe aussi par une formation qualifiante, M. Yahiaoui a expliqué que «l’intégration des nouvelles méthodes de formation basée sur l’acquisition des savoirs et la maîtrise des nouvelles technologies a porté ses fruits, car, lance-t-il fièrement «l’exécution des missions par nos éléments est assurée avec un haut niveau de professionnalisme». La délégation des journalistes présents a eu le privilège de constater les efforts de coordination et de suivi en visitant l’enceinte du commandement et de contrôle, et écouter les explications techniques sur la synchronisation de toutes les opérations allant de la surveillance aérienne, à la transmission des images en temps réel, et enfin au traitement des données pour une action de terrain et une intervention rapide.

Actuellement, les unités aériennes couvrant les cieux d’Alger, Oran, Ghardaïa et prochainement Sétif. Cela permet d'assister et d'orienter les patrouilles qui tentent de trouver des solutions pour faciliter le trafic routier, notamment durant les heures critiques marquées par des embouteillages monstres. «Grâce à la haute performance de nos pilotes et nos opérateurs de caméra, nous apportons une assistance aux brigades de la police judiciaire, lors de leurs interventions en matière de lutte contre le crime» a indiqué le commissaire divisionnaire M. Yahiaoui.

La visite, proprement dite, a consisté en l’inspection des structures pédagogiques, techniques et opérationnelles, et a été l’occasion de constater de visu que le perfectionnement continu a permis de dispenser aux pilotes et techniciens le must en matière des nouvelles technologies. «Nous sommes en train de valider un système de transmission hautement développé avec des compétences locales» a déclaré le commissaire divisionnaire au terme de la visite guidée.

Cette réalisation technique revêt ainsi un caractère stratégique pour l’UASN, car elle permettra d’investir dans les ressources humaines locales pour une meilleure performance professionnelle.



Une maintenance totalement algérienne



Il y a lieu de souligner que la maintenance des appareils (de type Ecureuil AS355N et Agusta 109LUH) est assurée par un personnel algérien qui compte 2.132 techniciens (dont 102 spécialisés en moteur-cellule), en plus de 21 assistants en soutien technico logistique. Tous ont été qualifiés par les constructeurs Eurocopter et Turbomeca, pour prendre en charge à différents niveaux la maintenance des hélicoptères. Une gestion informatisée des opérations de contrôle, de réparation et celle des stocks de pièces de rechange sont suivies par tous ces techniciens qui font preuve d’une rigueur absolue dans le respect des consignes de sécurité des appareils. Actuellement, les techniciens de l’UASN assurent seuls la maintenance des hélicoptères. L’unité dispose également de différents services tels que les bureaux du contrôle des systèmes électrique et mécanique, ceux du suivi et de la maintenance, du contrôle des stocks, de l’informatique et de la cartographie.

A signaler, que la DUASN, envisage de réaliser une annexe au niveau de l’aéroport Houari-Boumediène ainsi que la mise en place des infrastructures de ses unités régionales à l’Est et à l’Ouest du pays.

Tahar Kaidi