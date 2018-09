Autoroute Est-Ouest : réception fin 2018 Autoroute Est-Ouest : réception fin 2018 de 8 centres de péagede 8 centres de péage

Au total huit stations de péage situées sur le tronçon Est de l’autoroute Est-Ouest seront réceptionnées «fin 2018 ou début 2019 au plus tard», a indiqué hier à l’APS le directeur régional de l’Algérienne des autoroutes (ADA), Mohamed Kafi. «Huit stations de péage sur les quinze prévues sur la partie orientale de cette infrastructure de base seront réceptionnées d’ici à la fin de l’année en cours ou au début de l’année prochaine», a précisé le même responsable, qui a mis l’accent sur l’importance de ces structures pour un «meilleur fonctionnement» de cette autoroute.

Les stations de péage qui seront réceptionnées, sont implantées sur le tronçon allant de la wilaya de Bordj Bou Arréridj jusqu’à Constantine, a ajouté le même responsable, relevant que toutes les dispositions nécessaires au fonctionnement de ces gares de péage, notamment dans le volet formation du personnel qui y sera affecté, ont été assurées. Le taux d’avancement des travaux de réalisation de ces stations de péage a dépassé les 70%, a fait savoir le même responsable, affirmant que «le groupement algéro-italien, chargé de ce projet, a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour permettre la réception de ces gares de péage suivant le calendrier arrêté».

Les quinze stations de péage sont réparties à travers les wilayas de Bordj Bou Arréridj (2), Sétif (3), Mila (2), Constantine (1), Skikda (4) et El Tarf (1), selon les précisions fournies par le même responsable.