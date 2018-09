Tindouf - Nouakchott : ouverture d'une ligne terrestre

Une étude est en cours pour l’ouverture d'une ligne terrestre de transport de voyageurs reliant la wilaya de Tindouf et la capitale de Mauritanie (Nouakchott), a annoncé lundi à El Bayadh, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d’El Bayadh, le ministre a souligné que cette étude intervient après l’ouverture dernièrement d’un passage frontalier entre les deux pays. Par ailleurs, Abdelghani Zaalane a fait remarquer, lors de sa visite, que le réseau de routes nationales dans la wilaya a doublé dans les dernières année atteignant 1.044 kilomètres en 2018 contre 500 km auparavant.

Cette extension du réseau intervient, selon le ministre, en application du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika visant à relier la wilaya aux autres villes limitrophes, surtout qu'El Bayadh est frontalière à huit wilayas. Le ministre a annoncé la réception dernièrement de 44 ouvrages d’art (ponts) à El Bayadh dont 4 inaugurés lors de cette visite à Boualem et à Brizina, mettant l’accent sur l’importance de ces ouvrages qui traversent dans leur majorité des oueds.

En inspectant l’aérodrome d’El Bayadh, Abdelghani Zaalane a souligné que cette infrastructure connaît un déficit dans son exploitation, annonçant une étude avec les compagnies «Tassili Airlines» et «Air Algérie» pour augmenter le nombre de vols via cet aérodrome qui assure actuellement un vol par semaine en direction d’Alger. S’agissant du transport terrestre, le ministre a donné le coup d’envoi de l’opération de vente électronique de billets de bus de l’entreprise publique de transport de voyageurs centre.

Cette entreprise publique dessert actuellement 50 lignes de transport terrestre inter-wilayas, selon son directeur général, Kilane Abderrazak.

A cette occasion, M. Kilane a informé le ministre du lancement de l’opération de billetterie électronique de cette entreprise de transport des voyageurs via le portail de l’entreprise sur internet.

L’achat des tickets s'effectue en utilisant des cartes bancaires et postales dans le cadre de la modernisation de la société et le développement du secteur du transport routier.