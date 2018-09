Education : intensifier les efforts pour un système performant

La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, a affirmé, hier, que la rentrée scolaire 2018-2019, se caractérise par la poursuite des efforts pour la mise en œuvre du processus de l’école de qualité. «L’ambition de notre système éducatif est d’atteindre les plus hauts standards de qualité de l’éducation au niveau international, ceci demeure le catalyseur qui permet d’orienter, de mettre en œuvre et de réguler les décisions et les actions sur le terrain», a souligné Mme Benghabrit dans un exposé présenté devant les membres de la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle à l’Assemblée Populaire Nationale. Il s’agit également, selon Mme Benghabrit, de maintenir la dynamique de réforme en valorisant les efforts des membres de la communauté éducative qui œuvrent à faire de l’école un lieu d’apprentissage et d’épanouissement pour tous les enfants scolarisés, et d’utiliser tous les leviers opérationnels qui permettent de réaliser l’accès, l’équité et l’égalité des chances à l’école. La ministre a souligné aussi que le secteur de l’éducation œuvre à faire de la formation la clé de voûte de son action, dans une perspective de professionnalisation des pratiques d’enseignement et de gestion, au service des apprentissages des élèves. Elle a expliqué qu’elle n’entendait pas par professionnalisation, une somme d’opérations de formation, mais une articulation collective, avec une visibilité optimale des horizons d’attente, en termes d’impacts sur le terrain, de résultats quantifiables à travers les performances et le rendement du système, à partir d’un système national de standardisation des normes, formalisé dans MARWA TTI (référentiel national des apprentissages de l’évaluation et la formation).



9,3 millions d’élèves à la rentrée 2018-2019



Mme Nouria Benghabrit a rappelé que le secteur compte cette année près de 9.300.000 élèves, dont près de la moitié suit sa scolarité au niveau du cycle primaire. «Les effectifs ont connu une augmentation de près de 1.300.000 élèves depuis l’an 2000. Ces élèves sont scolarisés dans près de 27.000 établissements scolaires dont les écoles primaires représentent une part de 70%. Ces établissements sont gérés par près de 750.000 fonctionnaires relevant du secteur», a-t-elle précisé.

Mme Benghabrit a rappelé par la même occasion, les actions menées par le ministère de l’Education nationale tant au niveau des pratiques pédagogiques, qu’au niveau des pratiques de gestion des ressources humaines, afin d’améliorer les performances du secteur.

Il s’agit selon Mme Benghabrit, des actions prioritaires pour cette année scolaire 2018/2019, dans les domaines de la pédagogie, de la gestion et de la formation, afin de concrétiser l’objectif de l’école de qualité.

Dans le domaine de la pédagogie, elle a cité l’amélioration pédagogique pour un meilleur accompagnement des élèves en difficulté scolaire. «Je vous informe à ce sujet qu’un plan de lutte contre les déperditions scolaires, intégrant l’ONEFD, l’ONEF, l’ONAEA est en cours d’élaboration, l’amélioration de la maîtrise des langages fondamentaux au primaire pour une meilleure maîtrise de trois compétences essentielles, ainsi que la poursuite des efforts de généralisation de l’enseignement de tamazight. Elle a fait savoir à ce propos que le secteur est passé de 11 wilayas qui dispensent cet enseignement en 2014 à 44, cette année».

Dans le domaine de la gestion, Mme Benghabrit a souligné la poursuite de la politique de l’Etat en matière d’amélioration du service public dans le secteur, notamment par la simplification des procédures administratives organiser de manière régulière des rencontres avec les chefs d’établissement afin de créer un climat de mobilisation et de résolution des problèmes vers un pilotage, fondé sur la démarche de projets à tous les niveaux d’exécution de la politique éducative.

En matière de refonte pédagogique, la ministre a expliqué qu’il s’agit de renforcer la formation en didactique des disciplines, notamment les langages fondamentaux, ainsi que la généralisation de l’utilisation des ateliers à réflexion partagée en éducation civique au primaire et au collège afin de promouvoir le vivre ensemble en paix. Dans le domaine de la formation, Mme Benghabrit a rappelé que de 2014 à 2018, le nombre d’instituts de formation a doublé, passant de 14 à 28. «Notre ambition est d’avoir au moins, un institut par wilaya.»



Un saut qualitatif a été franchi cette année



La ministre a estimé par ailleurs, qu’un saut qualitatif a été franchi cette année grâce à la mobilisation franche de toutes les institutions concernées de l’Etat. A ce sujet, elle a exprimé sa satisfaction de l’accompagnement institutionnel dont a bénéficié le secteur de l’éducation nationale, notamment pour le cycle primaire, le prioritaire dans la politique éducative.

«L’école primaire a bénéficié d’une attention particulière sur tous les plans, à commencer par le domaine réglementaire avec la promulgation de textes fondateurs importants, pour la première fois depuis l’indépendance», a-t-elle dit citant à ce propos le décret réglementant le transport scolaire promulgué en 2015 et le décret de 2016, définissant le statut de l’école primaire et qui a institué un nouvel organe d’accompagnement à même d’améliorer la gestion des écoles primaires, ainsi que le décret datant de janvier 2018 régissant les cantines scolaires.

L’effort de normalisation s’est poursuivi avec l’affectation de ressources financières importantes dans la cadre de l’amélioration des conditions de scolarité des élèves, notamment du primaire avec une contribution du MICLAT à hauteur de 76 milliards DA pour la gestion des établissements scolaires dont la moitié ira à l’équipement des écoles en chauffage et climatiseurs, les cantines solaires et l’acquisition de bus scolaires.

Des efforts ont également été consentis par le secteur des collectivités locales pour renforcer l’effectif des agents exerçant dans les écoles et leur formation. Ainsi, il a été décidé le recrutement de 45.000 travailleurs dans différentes spécialités (cuisiniers, électriciens...), repartis sur les écoles primaires du pays.

La cellule de suivi de la rentrée, installée au niveau du MEN, a relevé l’ouverture de 94% des cantines, dont 80,3% servent des repas chaud.

Quant aux manuels scolaires, Mme Benghabrit a fait savoir que tous les besoins ont été satisfaits. «Les manuels scolaires étaient déjà disponibles au niveau des établissements bien avant la rentrée.»

Salima Ettouahria