Hommage au défunt moudjahid Mohamed Khobzi au Forum de la Mémoire : L’enfant prodige de Guerrara

Le 25 septembre 1962, Ahmed Ben Bella forme le premier gouvernement de l’Algérie indépendante. Parmi l’exécutif qui compte 17 ministres, Mohamed Khobzi. Il est en charge du Commerce. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, a revisité, hier, le parcours de l’enfant prodige de Guerrara (Ghardaïa).

«Il vient d’où ce petit lionceau ? Il ne peut être que la progéniture d’un lion». C’est à peu près la traduction d’un célèbre adage arabe, qui signifie que les enfants ressemblent à leur père. C’est le préambule choisi par Cheikh El Hadja Bakir, professeur à la faculté de Droit, pour aborder le parcours du moudjahid et digne fils de Guerrara, Mohamed Khobzi Ben Aïssa Ben Amara. Le conférencier a expliqué qu’il ne pouvait parler de ce vaillant moudjahid, aux multiples qualités, sans parler de son père Ben Aissa Ben Amara.

Celui qui a permis à Guerrara de vaincre la sécheresse. C’est resté ancré dans la mémoire des habitants de la région. Tout le monde sait qu’il est à l’origine du premier forage dans l'albien, capté par des puits de profondeurs variables avec un débit de 200 litres par seconde. Difficile d’oublier que c’est Ben Aissa Ben Amara qui a eu l’idée, sous l’occupation française, de prendre en charge les forages et permettre l’alimentation en eau de la localité. C’est dans cet esprit de dévouement pour les autres qu’a vécu Mohamed Khobzi. Intelligent, et porté sur les calculs, il réussira dans ses études, et arrive même à décrocher le baccalauréat. Un diplôme qui lui ouvrira les portes des finances et de la comptabilité. Né à Biskra, en 1927, il a eu pour camarade de classe Larbi Ben M’hidi. Convaincu, que ce qui a été arraché par la force doit être récupérer la force, il rejoint avec sa famille la Révolution. Il sera d’un grand soutien financier, et facilitera le transport des moudjahidine. L’homme est connu pour être peu loquace, mais d’une grande efficacité. Cependant, il reste méconnu, c’est pourquoi, les participants n’ont pas manqué d’adhérer à l’idée proposée par Hadj Bakir pour l’organisation de journées d’étude pour revenir sur le parcours exceptionnel de ce moudjahid intellectuel, très porté sur le « Fiqh ». Juriste, expert comptable, pilote, il avait consacré sa vie à la religion et à l'étude du système économique et la finance dans l'islam. C’est ce profil qui lui a permis de figurer sur la liste du premier gouvernement de l’Algérie indépendante. C’est lui, qui d’ailleurs à mis en place les fondements de ce département ministériel, comme l’a souligné M. Ait Abderahmane Abdelaziz, directeur général au ministère du Commerce.

Pour sa part, le docteur Hadj Moussa, a indiqué, Mohamed Khobzi a joué un grand rôle dans la collecte des armes en coordination avec cheikh Bayoud. Ses activités ont attiré l’attention des autorités coloniales, ce qui lui vaudra deux arrestations. La première en 1956 et la deuxième en 1960. Il n’échappera pas à la torture et à l’emprisonnement.

En 1965, il décide de se retirer définitivement de la politique pour revenir à ses racines et se consacrer à l’agriculture et l’élevage de bovins. Et si le nom de son père reste intiment lié à cette bataille remportée contre la sécheresse, lui il a fait de Guerrara un grand bassin laitier qui alimente la localité et ses alentours. Il a été le premier à introduire dans cette commune des génisses de races laitières. C’est aussi lui, qui a été à l’origine du grand essor que connaît la filière lait dans la région. Mohamed Khobzi s’était également beaucoup investi dans des actions caritatives. Sauf qu’un projet qui lui tenait à cœur, la construction d’une maternité, n’a pas encore vu le jour. Mohamed Khobzi Ben Aïssa Ben Amara, s'est éteint lundi 20 mai 2013 à l'âge de 86 ans, à l'hôpital militaire Mohamed-Seghir-Nekache de Aïn Naâdja. Il a été enterré au cimetière de Cheikh El-Mouadène de Guerrara.

Paix à son âme.

Nora Chergui