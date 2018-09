Réunion de haut niveau sur la situation en Libye à New York : M. Messahel y prend part

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a pris part hier, sur invitation du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à une réunion de Haut niveau sur la situation en Libye. Organisée en marge de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU, cette réunion a regroupé les ministres des Affaires étrangères et des représentants des pays voisins de la Libye, à savoir l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte et le Niger, des membres permanents du Conseil de sécurité, de l’Union africaine et des Nations unies.

Mme Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, et Ahmed Abou El-Gheit, secrétaire général de la Ligue des États arabes ont également pris part à cette réunion. Le président du Conseil présidentiel de Libye, Faiez Serraj, et le Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU, Ghassane Salame, se sont adressés à la réunion à travers une vidéoconférence. La réunion se tient dans un contexte marqué par des «affrontements violents» à Tripoli qui constituent une «dérive grave» et éloignent la perspective d’une solution politique de la crise libyenne.

Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré, à cette occasion, l’appel lancé par l’Algérie à tous les acteurs libyens, en vue de «cesser les hostilités et tout acte de nature à entraver l’aboutissement des efforts visant à parvenir à une solution politique, dans le cadre du processus onusien, loin de toute ingérence étrangère, et basée sur le dialogue et la réconciliation nationale».

Il a jouté que seule cette approche est de nature à accélérer le règlement de la crise libyenne et préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye et l’unité de son peuple. M. Messahel a, une fois de plus, insisté sur la nécessité d’un Agenda uni pour la Libye et l’impératif de faire cesser les ingérences étrangères qui continuent de constituer le «véritable obstacle» à la dynamisation du processus de paix en Libye.

M. Messahel séjourne à New York, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à laquelle il conduit la délégation algérienne.