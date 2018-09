Arts Plastiques : Trois artistes de Ghazaouet exposent à Tlemcen

Trois artistes peintres de la ville côtière de Ghazaouet exposent jusqu’au mois prochain au niveau de la maison de la culture Abdelkader-Alloula de Tlemcen, au grand bonheur des amoureux de l’art. Les trois peintres Bekhti Abdelkamel, Sabri Abdelkader et Nejar Zoubir tentent, à travers la cinquantaine d’œuvres exposées dans la galerie "Hemch Abdelhalim", de montrer, au grand public et notamment les connaisseurs, le meilleur de leur parcours artistique qui a commencé il y a plus d’un quart de siècle. Des portraits, des paysages marins, des sites historiques, des scènes de la vie traditionnelle algérienne sont très dominants dans le travail artistique de ces trois peintres qui traînent derrière eux une longue expérience dans ce domaine. Chacun utilisant une technique particulière comme celle du couteau ou bien celle des gestes et vibrations, ces trois artistes talentueux de la ville de Ghazaouet sont très influencés par leur environnement direct, en l’occurrence la mer. Celle-ci est une source inépuisable pour leur inspiration même si chacun opte pour un style artistique différent. La cinquantaine de tableaux exposés montrent bien leur différence de style qui vire du figuratif au réalisme en passant par l’art moderne et l’abstrait. Rencontré à la maison de la culture, l’artiste Bekhti Abdelkamel s’est dit très heureux que l’Association des deux frères de Ghazaouet en collaboration avec le centre des arts et des expositions outre la direction de la maison de la culture, aient pensé à eux pour organiser cette exposition. Pour M. Bekhti, cet ancien élève de l’école des Beaux-Arts d’Oran, l’art plastique représente actuellement toute sa vie. Après avoir commencé très jeune le dessin comme un jeu, il est vite devenu passionné par cet art avant d’opter pour des études spécialisés dans les beaux-arts. "Actuellement je suis au stade de la recherche. J’essaye de développer la technique pour composer mes toiles. Mes tableaux sont une succession de gestes et de vibrations", a-t-il souligné.

Cette exposition, qui s’étale jusqu’au mois d’octobre prochain, permettra au public esthète et aux connaisseurs des arts plastiques d’apprécier le talent des trois exposants.