Musée à la mémoire de Matoub Lounès : Le mouvement associatif accompagnera son édification

Le mouvement associatif du village Taourirt Moussa a exprimé hier son plein soutien à la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de réaliser un musée à la mémoire de Matoub Lounès, selon une déclaration rendue publique hier par un collectif d’associations, dont la fondation Lounès Matoub. Les comités de village Tizi-Ntalakht et de Taourirt Moussa, ainsi que les associations Tagrawla et des parents de l’école primaire Matoub-Mbarek ont qualifié la décision de la réalisation d’un musée dans son village natal, 20 ans après son assassinat, de «salutaire», tout en assurant que ce musée qui sera «un garant des valeurs morales et ancestrales, et une reconnaissance de son combat identitaire, linguistique et culturel». Réunis en assemblée générale en présence des citoyens du village au niveau de «Thajmaât», les associations et comités de villages cités plus haut ont décidé d’«accompagner l’édification du musée durant toutes les étapes de réalisation, de la première pierre jusqu’à son inauguration finale». «Avec notre soutien indéfectible à l’enfant prodige de Kabylie, né dans notre village, nous affichons notre adhésion et notre dévouement à préserver sa mémoire et son patrimoine», lit-on encore. Une commission de concertation et de suivi, composée de toutes les associations du villages unis avec la fondation Lounès Matoub a été mise sur pied pour la mise en application de cette décision. Les associations et comités des villages ont mis en garde contre toute tentative d’intox ou de désinformation de quelques individus ou d’organisations malveillants, afin d’installer le doute sur ce noble projet tant attendu. Il faut rappeler que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait récemment approuvé le financement du projet de la réalisation d’un musée dédié au patrimoine culturel et artistique du feu Matoub Lounès, suite à une sollicitation faite par la fondation qui porte le nom de ce chanteur populaire.

Bel. Adrar